Uber 新 CEO 原来是在得悉被骇数月后才决定将事件公开

一如自己声称的，Khosrowshahi 在得悉事件后马上下令展开调查，但 Uber 和 Mandiant（FireEye 的数字调查小组）想要知道有多少用户个资涉及在这被骇事件，两名掩饰事件的高管随即也被开除。Uber 在大概 WSJ 报道被骇事件的三个星期前，则向其潜在投资人 SoftBank 通知有关事件，但该时仍然未知有多少用户资料外泄。Uber 对以上内容表示确认，他们在声明中表示，他们「有责任向潜在投资人」通报相关未完整的资料，并且会在调查完成后马上以「非常公开的方式」释出结果。



虽说 Khosrowshahi 承接前任 CEO 遗留下来的烂摊子，但也不算是直接受到影响，而且也无碍 FTC 和个别州份对于 Uber 的调查工作。只是他们可能会想要知道 Uber 的调查为什么要花这么长的时间，以及有没有在数据出现问题时，马上向客户发出基本警告。如果 Uber 想要避免重蹈 Equifax 的覆辙或再其他黑客攻击，那他们就需要好好的想清楚才作出回答了。