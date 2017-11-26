金立一口气出了六款用上 18 : 9 屏幕的新机





接下来是主打自拍功能的 S11（上图左）和 S11S（上图右），这两款手机采用了类似荣耀 8 那样的流光玻璃背盖，有多种配色，指纹也被放在了后面。规格部分，S11 配备了联发科 Hello P23 处理器、5.99 吋 2,160 x 1,080 IPS 屏幕、4GB RAM、64GB 内建存储和 3,410mAh 电池。背后的主相机组用了 16MP + 5MP，前置相机则为 16MP + 8MP。而 S11S 则要来得更强一些，它用了 Helio P30 芯片，屏幕换成了 6.01 吋的 AMOLED，分辨率还是 2,160 x 1,080。此外还有 6GB RAM、64GB 存储和 3,600mAh 电池，相机则是后 20MP + 8MP 前 16MP + 8MP 的组合。







再往下是两款相对低端的产品，一个是同样使用流光玻璃和后置指纹的 F6（上图左）。它配有 Snapdragon 450 芯片、3GB RAM、32GB 容量和 2,970mAh 电池，屏幕尺寸为 5.7 吋，分辨率 1,440 x 720。其背后同样是双摄，感光元件为 13MP + 2MP，正面则是一颗 8MP 的自拍相机。另外一款 F205（上图右）在金属后盖上使用累类似 R11 那样的「穹顶」微缝天线，没有加入指纹辨识的功能。而在规格上，它搭载了 MT6739 处理器、2GB RAM、16GB 存储和 2,670mAh 电池。屏幕为 5.45 寸，分辨率 1,440 x 720，前后相机分别为 5MP 和 8MP。







最后是以强续航力为卖点的金钢 3，它在三段式的金属机身内部装入了 4,000mAh 的电池。其屏幕为 5.5 寸，分辨率 1,440 x 720。同时有 Snapdragon 425 处理器、3GB RAM、32GB 容量和前后均 8MP 的相机。



发售信息方面，S11 系列、F6 和金钢 3 会从 12 月 4 日起发售，S11 的价格是 1,799 元，S11S 卖 3,299 元，F6 售价 1,299 元，金钢 3 要价 1,399 元。而 F205 和 M7 Plus 则要等到 1 月 1 日，两者的价格分别是 999 元和 4,399 元。