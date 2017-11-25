活・科技：带着索尼 FDR-X3000 运动相机骑车又潜水

说到运动相机市场，大家在脑海中首先浮现的品牌可能会是 GoPro，但其实在此之外，索尼也有默默推出多款不同等级的运动相机啊。小编就趁着外潜的机会，来试试索尼目前最高级的型号 FDR-X3000。虽说已经是推出了好一阵子的型号，但好歹也是搭载了索尼多项专利相机技术于一身的相机，牌面上也是值得叫人期待啊。
外型 + 操作
完全有别于市场上常见的深沉配色和方正设计，这台 X3000 用了相机产品少见的白色配色、修长的机身，看起来有点手提摄影机的感觉。机身上更印上了各项技术的图标 -- 4K 分辨率拍摄、蔡司镜头，以及 Balanced Optical SteadyShot 平衡光学防抖功能。按键集中在机器顶端和右侧，机身上就只有一个小小的黑白菜单，取景器的部分就被单独提取出来，让使用者选择在手机上观看或是利用另购的即时查看遥控器。
左侧的舱门打开后，就能是电池匣，X3000 所用的是与小编的 RX100 III 同款的电池型号！对于 Sony 老用家来说，这设计实在是佛心啊，毕竟大家都知道索尼相机的续航力是少有的缺点，而小编这几天的使用下来，断断续续的去用 X3000 录影一整天，刚好就耗光一颗电池了。机底的就是记忆卡的舱门，有趣的是 X3000 除了 microSD 卡外，还支持 M2 和 Memory Stick 两款 Sony 自家的记忆卡，但今天还有在用这两款记忆卡的人还有吗？
操作上，X3000 的界面其实都非常简单明瞭，摸索一下就能上手，要不就连上手机的 PlayMemories Mobile 应用程序上设定也可以。因为都依赖实体按键的关系，所以 X3000 即使套上随盒而来的防水壳也可以如常使用，不过防水壳的键程却要比想像中深，按的时候就变得困难一点了。
说到防水壳，这个外壳的防护能力可没有因为做为随盒配件而有所折扣，它有着 60m 防水能力，而且更有一定的防撞保护。相对于其他品牌需要自行另购的做法，索尼这样免却了使用者因为一时的需要而急急忙忙去买新外壳配件，心里也会有种「有赚了」的感觉吧。另外，X3000 是用着标准的脚架孔，所以坊间很多的小配件、小脚架都能直接锁上去。
X3000 的操作都非常简单，除了因个人需要而要到功能表里调整白平衡等参数外，基本上就是按下机顶的录影键就可以了。取景的话就要看另购的即时查看遥控器或在手机上进行，但其实在游玩的过程中，也没有这个空闲时间去注意取景了。最妙的是防水壳上还有个锁定键，让 X3000 不会因为使用者的动作过于激烈而错误按到录影键，也算是个贴心的设计了。
画质 + 后制软件
索尼为运动相机产品带来了专属的后制软件 Action Cam Movie Creator，它可以导入运动相机的内容，并提供一定的视频剪辑能力，但要注意的是在截稿时，这个软件还没有支持最新的 macOS 10.13 High Sierra，Windows 则没有版本限制。小编以下的视频就是通过这个软件剪辑的，而且还是特意找来一台还在运行旧版本 macOS 的 MacBook Pro 来剪辑啊。使用下来的感觉，就是作为免费剪辑软件的话就还好，可以做到基本的视频拼接、字幕、视频速度等功能，内建还有几首风格不同的纯音乐作背景声呢。如果你有多于一台相机的话，还可以在专属的四分镜模式，直接把四段不同视角的视频放在同一画面上，不需要再自行做画面分割的步骤。最后存储视频的部分，更是可以选择用不同比特率的格式来压缩视频，以 1080p@60fps 的视频为例，最高的一个更可以达 50Mbps，能最大程度的保留着视频的色彩还原度。当然，要是与我们更为熟悉的 Premiere Pro 来比较，Action Cam Movie Creator 的功能当然比较简单，而且流畅度也有待改善。
在辛苦剪辑之后，当然要看看成果了。我们在以下两段视频中可见，X3000 的 SteadyShot 平衡光学防抖功能都发挥着超～显著的威力，尤其是在小编在一片凹凸不平烂石地上骑自行车，画面后原本的颠簸不断的路段都被修正得如履平地。色彩还原度和画面边缘的处理也相当好，尤其是在潜水视频里，一般影 片都会因为水底光线被吸收而变得死死的蓝色，但 X3000 即使没有故意装上滤镜或设定模式，自动白平衡也能做到蛮多的修正。
竹富岛单车环岛视频（优酷链接）
万座潜水视频（优酷链接）
总结
做为传统相机界别的老字号，索尼即使是勇闯新世代的运动相机市场，也有着多项看家本领为其护航，使得这台 X3000 在推出一段时间之后，其性能也是能与当代对手不分轩轾。在拍摄表现上，其色彩还原度、边缘扭曲的处理，以及画面防抖的能力都叫人相当满意。比较明显的不足，也是索尼长年以来的缺点，就是软件的使用体验未算完整，相比其华丽的硬件设计，软件工具界面外观都未有随时代进步，而且使用流程也相对复杂，对于今天追求快速、简易分享的大潮流，索尼似乎要多花点心力。所以说，如果你早有打算在自己熟悉的后制软件里进行剪辑工作，像是专业 vlogger 之类的话，索尼这台 X3000 也是个非常不错的选择，因为其画面质素实在是叫人惊艳啊。