新加坡将会在 2022 年应用无人驾驶公车

新加坡近年在无人驾驶汽车的发展上都位于领先位置，为的也是他们想要成为世界上首个智能城市的目标。他们在今年年中引入了机械警车、批准 Scania 进行自驾货车的路试，以及标致进行无人驾驶汽车的测试。新加坡政府最近更开设了自驾车中心，据他们的说法，已经有六家尚未披露的公司准备好在其两英亩的设施上测试他们的技术。无人驾驶公车也会在自驾车中心进行测试，之后就会应用至 Punggol，Tengah 和 Jurong 创新区的非繁忙时段，乘客更可以通过智能手机来预约乘车。



目前除了新加坡以外，百度也有在中国准备试行无人驾驶公车，而芬兰的赫尔辛基也有类似的先导计划。相信这种科技在成熟以后，大家在通勤时就能更好的安排时间了。