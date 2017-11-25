图片分享网站 Imgur 在 2014 年曾经被骇，但却一直懵然不知

大家在网站上看到的有趣图片，其实有不少都是通过 Imgur 分享出来的，但这个拥有 1.5 亿用户的庞大图像分享平台，却到了最近才发现自己曾在 2014 年被骇客盗取了 170 万名用户的电邮和密码资料。不幸中之大幸是，因为 Imgur 的帐户并不需要填写真实姓名或电话等其他个人资料，所以骇客能得到的也不多，唯一要担心的是使用者有重复使用该电邮和密码组合到其他网站服务。