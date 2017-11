图片分享网站 Imgur 在 2014 年曾经被骇，但却一直懵然不知

Imgur 在博客客文章中表示,他们正在调查成功被骇的原因,但目前最大的嫌疑是他们使用旧世代的 SHA-256 加密算法,所以随后也已经更新了。据 ZDNet 报道指,Imgur 在之前对自己服务器被骇的事性是一直懵然不知,直至安全研究员 Troy Hunt 直接通知 Imgur 消息才获知。



Imgur 的 COO Roy Sehgal 指,他们已经通知了每一位被骇的用户,并强调他们对保护用户个人信息是非常认真的,之后会对系统和程序开展内部安全调查,希望不要再重蹈覆辙。





On November 23, we were notified about a data breach on Imgur that occurred in 2014. While we are still actively investigating the intrusion, we wanted to inform you as quickly as possible as to what we know and what we are doing in response. More: https://t.co/qElAetGVIc