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Image credit: Bloomberg via Getty Images
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Tesla 轻松在时限内完全世界最大后备电池的建置

Musk 先前答应如果不能在 100 天内完成 100MW 的后备电池的话，就免费赠送。

Andy Yang
33 分钟前
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Bloomberg via Getty Images
在去年九月底一次造成南澳大利亞洲 170 万居民断电的供电短缺事故后，南澳政府决定购置一套 100MW 的后备电池系统，来为拥有 315MW 发电力的 Hornsdale 风力发电厂提供备援，稳定电力输出表现，减少天气的影响。为了让 Powerpack 在竞争激烈的投标中脱颖而出，Tesla 能源部门的头 Lyndon Rive（Musk 的表兄弟) 提出「在 100 天内完成 100MW」的承诺，Musk 更是亲自加码说「办不到就全套免费赠送」，果然让 Tesla 取得了这笔合约

Tesla 其实这里取了个巧，以合约签署日（今年 9 月 29 日）为 100 天的起算日，所以看起来好像很有余裕，不到两个月就完成了安装，但其实在签下去前 Tesla 就已经全面开始运输与安装作业了。不过如果从 Musk 发出加码推文至今来算的话，则是刚好 99 天，也就是说就算以最严格的标准，Tesla 依然勉强在期限内神速完成了安装，让 Musk 免于自掏腰包出这 5,000 万美元的成本。

这套 Powerpack 系统是目前全球最大规模的后备电池农场，比第二名大三倍左右。但说是最大，其实也就适用于大约三万户家庭用电的规模，相对来说还是试用性质更大一些。如果 Powerpack 和 Hornsdale 协同运作良好的话，应该会有更多风力和太阳能发电厂会感应兴趣，所以这个纪录应该很快就会被打破了才是。