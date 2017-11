Nomad 要让 iPhone X 的防摔壳也能充满皮革气息（动手玩）

这次我们所体验的产品包括 Nomad for iPhone X 的防摔壳、Apple Watch 的表带,还有看起来很勇、然后有着各种转接头设计的强韧线组 -- 不得不说这线真的颇帅啊!采用的是尼龙编织的线组,Nomad 的线组基本上皆为 20AWG 线规且支持快速充电与 USB 2.0 同步,不过 USB-A to microUSB 的线因为受限于 microUSB,所以快充规格没有 USB-C to USB-C 的那组要高。





这里主要是因为 UNIVERSAL CABLE USB-C 其实可支持到 Macbook Pro 15 吋版的 USB 充电,然后仔细算算这条前后还可换上 USB-A 与 microUSB 转接头的线,其实能凑成的组合是系列中最多的(4 in 1)。比较可惜的是不支持 USB-C to Lightning,所以想用 Macbook 的变压器来快充 iPhone 的话,可能就还是只能寻求原厂的解决方案,不过基本上 Nomad 只要是有支持 Lightning 的充电线都有 MFI 认证就是了。





Nomad 的强韧充电线本体与接头看起来都相当强韧且有附上整线用的橡胶套,虽说 microUSB 那组的充电规格可能没有那么高,但它却可以支持 USB-A to microUSB / USB-C / Lightning 分别三种接头的充电与同步功能,对于拥有多种设备的朋友而言,应该会是非常方便的线组选择。除此之外,Nomad 还有提供具备防尘盖的耐候传输线与线组中段突然隆起的电池线。以上除了电池线目前没看到有上架外,其他的线基本上都可以在台湾买到,售价的部分则是 NT$980 - NT$1,380。







来到保护壳的部分(突然发现因为觉得线太帅了所以介绍了很长一段 XD)。Nomad 为 iPhone X 与 iPhone 7 / 8 准备了一般皮革款、可收纳卡片的保护壳、皮夹式的侧掀保护套,还有一个半透明式嵌上半片皮革的混搭款式,共四款。滑开包装拿出保护壳,都可在具备有灰色绒布质感的内里上,看到贴着「Horween Leather Co. Chicago Est. 1905」的贴纸,感觉 Nomad 的确对于自己的选材有着很高的自信与骄傲。





拿起 Nomad 的壳,是可以闻得到皮革的味道的。皮革本身的色调个人觉得比产品图片上要暗色且平滑了一些,似乎没有图上这么有颗粒感。Nomad 所使用的皮革表面感觉真的蛮容易刮伤的,所以应该不用太久就会让这壳看起来很有自己手机的样子。





他们的皮革壳本体大致上可以依防摔落的等级分三种,最耐摔可达 3 公尺防摔的 Rugged Case 与防摔可达 1.8 公尺的 Wallet Case 与半透明款式的另外两种保护壳,他们的外观形式基本上都差不多,就是四边都有 TPE 材质的 Bumper 可以做防摔缓冲。中框则是设计成了三个横切面的角度,而皮革大致上就是从背面包覆到了中框的 1/3 个切面,并不像是 Apple 原厂皮革保护壳那样是整个完整包覆着的。





产品系列中完全不防摔的,就是用了最多皮革的 Leather Folio 皮夹式保护壳了,它的保护壳设计就比较一般了 -- 发现 Nomad 的定价大致上就是以皮革用的多寡来计价(XD),所以 Leather Folio 台币定价也来到 NT$1,680,而没有真正全包覆的 iPhone X 的 Rugged Case 则是比中框也有完整包覆的 iPhone 7 Plus 版本要便宜(NT$1,600 vs NT$1,480)。





具备防摔规格的 Nomad 皮革防摔壳,都因为边框的 TPE 材质有点略硬的关系,所以拆装的时候多少都会有点担心会刮伤 iPhone X 的不锈钢中框,不过其实就笔者体验时的几次拆装之下并没有发现明显的伤痕,也大概是因为这样,所以基本上按钮都比较没有 Click 的感觉且有点难按。





另外,未被皮革包到的黑色边框质感其实比产品图片要更塑料一些,但好处是还蛮防滑的。正面屏幕边缘的导角处理得还不错,触控起来没什么不适应的感觉,它甚至连一般保护壳会为了容易拆装与预留孔位而设计成相对偏软的底部,也因为材质的硬度稍高而有还不错的支撑性。





有意思的是,背后能够收纳最多四张卡片的 Wallet Case,应该是因为需要收纳双层卡槽的设计的关系,所以背壳也更厚了一些(官方规格是说需要无线充电用的话,可能仅能塞两张卡片 -- 另外也要记得不要塞磁卡去无线充电啊...)。然后黑色边框的版本的静音开关也比较内陷一些,所以假如指甲要是稍微短一点的话,可能就会比较难切到;不过白色边框的透明防摔壳的版本就有做一个小凹槽,就比较好操作。





自己也有推出皮革钱包的 Nomad,在两种款式的皮夹款掀盖皮套的做工上都相当不错,而且内里除了有三层的卡片收纳层外,还有一个较大的现金收纳夹层。其实笔者是非常喜欢这个很像皮夹的质感的,只是很显然要正常收纳卡片使用的话就必须要为手机贴上保护贴了,否则外露的卡片会直接跟手机屏幕摩擦啊。





最后,Nomad 也有为 Apple Watch 推出了皮革表带,并分为较粗也较贵的传统型款表带与较薄的现代款式。有意思的是他们还有推出抛弃了皮革材质的运动表带,造型其实蛮帅的,表扣的设计也算有意思,有兴趣的朋友可以参考我们将其装上 Apple Watch Series 3 上的图集更详细看看啰(真可惜台湾这边只有卖 42mm 的版本,呜呜)。