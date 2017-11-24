我们的夜晚已经越来越亮，无光害的地方也越来越少了



尽管卫星不太能够监测出越来越被广泛应用的 LED 所产生的蓝光，不过单就目前的观测结果来看，尽管有些国度依然在范围与亮度方面呈现持平状况，但许多国家包括义大利、荷兰、西班牙与美国，基本上始终在亮度方面名列前茅且未见衰退；整个南美洲、非洲和亚洲则是持续增加 -- 可别忘了这并未监测到了越来越广泛被使用的 LED 蓝光照射啊！



这样的研究结果也引起学者对于明亮夜间环境对于人类健康危害的担忧 -- 尽管这方面的研究还未有定论，不过该研究小组成员也表示，夜间的人造光源算是项新的人类压力来源，同样也将对于自然环境带来适应的问题。唯一可确定的是，这样的问题将持续成长且不断地侵蚀地球，让能真正拥有黑夜的区域越来越少。



[图表来源：Carla Schaffer / AAAS]