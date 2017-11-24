有人发现自己的 iPhone X 变成了「侧分头」





但需要指出的是，iPhone X 变成「侧分头」的机率至少在现阶段还是非常非常低的。在中文、英文网络上搜索了一番之后，我们只找到了三个个例（坏左边坏右边的都有）。所以在目前消费者应该还不用太过担心类似的情况，毕竟就算遇到，苹果那边反正也是给换的。当然啰，你也可以像「纵横风暴城」一样，觉得影响不大就继续用着（所以平时电量要靠猜的吗？），当作中彩的特别版遇到朋友也可以炫耀一下啊。