有人发现自己的 iPhone X 变成了「侧分头」

在联络该名用户后我们得知，他在重启仍没有将问题解决后选择前往天才吧。不过苹果的维修人员似乎也没有很好的办法，他们通过重新刷机基本排除了软件 bug 的可能性，猜测故障出在硬件，给出的处理方案是更换新机。而在之后用户发给我们看的视频当中（点这里观看，秒拍无法嵌入），可以发现在转场动画里依然能看到显示元件的圆角形状。所以我们也推测问题出在硬件上，面板控制器坏掉的可能性感觉会相对更高一点。
iPhone X 推出以来，关于中间那个「刘海」的讨论就从来没有停过。而现在根据某几位用户的经历来看，他们手上的机器好像也对自己
M 字脱发 的「发型」不太满意呢。早些时候一位名叫「纵横风暴城」的 NGA 论坛用户发文求助自己的 iPhone X「耳朵掉了一只」。简单来说，就是「刘海」一侧的那一部分屏幕完全黑掉了。屏幕其它位置正常显示的时候它不能点亮，但仍旧可以通过下拉手势调出控制中心。
在联络该名用户后我们得知，他在重启仍没有将问题解决后选择前往天才吧。不过苹果的维修人员似乎也没有很好的办法，他们通过重新刷机基本排除了软件 bug 的可能性，猜测故障出在硬件，给出的处理方案是更换新机。而在之后用户发给我们看的视频当中（点这里观看，秒拍无法嵌入），可以发现在转场动画里依然能看到显示元件的圆角形状。所以我们也推测问题出在硬件上，面板控制器坏掉的可能性感觉会相对更高一点。
在联络该名用户后我们得知，他在重启仍没有将问题解决后选择前往天才吧。不过苹果的维修人员似乎也没有很好的办法，他们通过重新刷机基本排除了软件 bug 的可能性，猜测故障出在硬件，给出的处理方案是更换新机。而在之后用户发给我们看的视频当中（点这里观看，秒拍无法嵌入），可以发现在转场动画里依然能看到显示元件的圆角形状。所以我们也推测问题出在硬件上，面板控制器坏掉的可能性感觉会相对更高一点。
但需要指出的是，iPhone X 变成「侧分头」的机率至少在现阶段还是非常非常低的。在中文、英文网络上搜索了一番之后，我们只找到了三个个例（坏左边坏右边的都有）。所以在目前消费者应该还不用太过担心类似的情况，毕竟就算遇到，苹果那边反正也是给换的。当然啰，你也可以像「纵横风暴城」一样，觉得影响不大就继续用着（所以平时电量要靠猜的吗？），当作中彩的特别版遇到朋友也可以炫耀一下啊。