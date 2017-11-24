Facebook 又向 Snapchat「致敬」，同样希望你多多发照片给朋友

Facebook 铺天盖地大推「类 · Snapchat」的每日随手拍已经不是新闻了 -- 尽管笔者自己一直都很讨厌聊天视窗上面卡着一个图标，而几乎不用它（反而转去用 Messenger Lite），不过很显然这功能对他们而言真的十分重要，所以 Facebook 准备趁胜追击再度端出另一个实验的新功能。更炫的是，他们还真是食髓知味，而再度致敬了同样对手的另一同名功能...
来自推特上的用户 @CaseSandberg，发现脸书现正测试一个类似 Snapchat 的 Streaks 传讯热度符号标示功能。简单地讲，就是当你时常与朋友往来传送照片的话，就会在该用户列表旁边显示 Emoji 的状态。在 Snapchat 上如果你常常传送 Snap 的话，就会显示为着火的表情符号（FB 是用闪电...）；即将错过每天发送的期限也会显示沙漏在一旁，「鼓励」你保持连续发送的成绩 -- 根据 Case 在推特上的感想，是觉得卡着图标在旁边很烦啦，而且 Facebook 甚至还一次将两个符号都放在用户列表旁（Snapchat 只放一个）。
真讲起来其实 Facebook 也并没有闪躲 Streak 这个名字，直接在说明写上了「Keep your streak going with...」官方也表示，这样的实验功能主要是希望能让使用者知道一些关于朋友的有趣信息。是说，姑且不论这样明目张胆地「致敬」会不会出问题，导入这样的功能当然是希望使用者能对传送照片上瘾，只是反过来想这是否也意味着其实脸书，真的除了在各平台上疯狂放上这些功能之外也已经有点技穷了呢？