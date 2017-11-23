特斯拉半挂卡车定价释出，意外地有吸引力啊

以 500 英里版本的 18 万美元为例，定价虽然要比传统的柴油半挂卡车贵约 6 万美元，但因为电力比柴油便宜约 20%，据 Tesla 的计算，每百万美里的行车费用会节省了 25 万美元。



因为 Semi 搭载了加强版 Autopilot 功能（自动紧急刹车、自动维持车道，和偏移车道警告），能提升司机和其他汽车的行车安全。另外 Semi 也有防车身折叠、盲点侦测与用于车队管理的行车数据记录器的设计，四颗 Model 3 马达规格的马力更是能轻松对应不同路面和载重需要。





当然，不少人还是对于 Semi 的设计存有疑问，像是 Semi 在如此缺乏镜子和罕见的中置司机座位，能否有着足够的可视角度来确安全全呢？而且 Tesla 似乎过于着重 Semi 的加速力，而非刹车能力。而且对于 Semi 的低定价，外界似乎都抱有质疑，Electrek 提出单是 1MWh 的电池就已经要价 40 万美元，Tesla 显然是应用了新技术或其他技俩来压低定价。无论如何，现在已经有不少大型公司，像是 Loblaws 和 Walmart 都已经表示会购入 Semi，我们就只好拭目以待了。