做 iPhone X 的强力后盾，Tech21 新款防摔壳在台推出（动手玩）

我们有机会动手玩到这次发售的其中三款 Tech21 保护壳，前两款是采用 FlexShock 技术、具备 3 公尺防掉落的 Evo Check 与 Evo Wallet，两款基本上都是小改款的版本 -- 要价 NT$1,280 的 Evo Check 在背后的纹路部分有所改变；拥有掀盖设计要价 NT$1,680（约人民币 370 元）的 Evo Wallet，则是在前盖的部分加上了帅气的菱形纹路，并且依然具备有双夹层的卡片收纳设计 -- 除了有做了卡片的凹槽外，这种不让卡片在阖上外盖时直接接触屏幕表面的设计，真的相当贴心。





以上两款保护壳虽然中框装起来有点稍粗，但由于材质是较黏手的 TPU 质感，所以使用起来比较不会太担心会有滑手的问题。不过既然设计上并没有太多变动，那么底部边框开口部分的较为柔软（为了拆装方便）还有按钮还是稍微难按的状况则是依然存在。不过小编也有注意到，其实 Tech21 在镜头与屏幕周围的隆起部分，算是比较平缓的，虽然可能在摔落时如果遇到较有凹凸的平面会容易撞伤，但在美观与屏幕使用的手感上都算是不错的。







至于还未在官网上架价位与 Pure Clear，个人觉得反而会是这次最能呈现 iPhone X 机身特色的版本。它基本上就是先前 Impact Clear 的姐妹款（价位也维持在 NT$1,280，约人民币 280 元），但在背壳改为透明亮面的设计，加上中框四周都是半透明的，所以从侧面与背面都是可以看出 iPhone X 的亮面中框与玻璃背盖的特色的（虽然不见得每个人都喜欢啦 XD）。





Pure Clear 也是 Tech21 保护壳系列中框厚度相对较薄的，不过也因为这样，防摔的规格略为降低到了 2 公尺，加上是采用较硬的塑料材质的关系，所以拿起来手感也会稍微比较滑手一些啰。



