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Image credit: Engadget
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做 iPhone X 的强力后盾，Tech21 新款防摔壳在台推出（动手玩）

Pure Clear 背壳更透明，展现另类 X 金属边框样貌。

Ross Wang
3 小时前
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边框如同初代 iPhone 那样采用不锈钢亮面材质，背壳改为玻璃材质并在正面采用窄边框屏幕，重点是价位也来到新高点的 iPhone X，相信不少人都头痛到底要搭配什么样的外壳才能呵护这完全摔不得的新机。还好，总是会将各式耐冲击技术放在手机保护壳配件之上的 Tech21，也很快速地端出了为 iPhone X 而来的新品。

这次被引进台湾的款式基本上都是 Tech21 的经典款式，包括 Evo Check、Evo Wallet 与没在官网上看到的最便宜款 Pure Clear，至于中框四周有着另外烤漆的 Evo Elite 版本则是可以在 Apple Store 找到。在背壳上有着更多花样的 Evo Wave 与 Evo Check Evoke Edition，则是没有被引进台湾。

Gallery: Tech21 for iPhone X | 49 Photos

Tech21 for iPhone X
gallerygallery 49

我们有机会动手玩到这次发售的其中三款 Tech21 保护壳，前两款是采用 FlexShock 技术、具备 3 公尺防掉落的 Evo Check 与 Evo Wallet，两款基本上都是小改款的版本 -- 要价 NT$1,280 的 Evo Check 在背后的纹路部分有所改变；拥有掀盖设计要价 NT$1,680（约人民币 370 元）的 Evo Wallet，则是在前盖的部分加上了帅气的菱形纹路，并且依然具备有双夹层的卡片收纳设计 -- 除了有做了卡片的凹槽外，这种不让卡片在阖上外盖时直接接触屏幕表面的设计，真的相当贴心。


以上两款保护壳虽然中框装起来有点稍粗，但由于材质是较黏手的 TPU 质感，所以使用起来比较不会太担心会有滑手的问题。不过既然设计上并没有太多变动，那么底部边框开口部分的较为柔软（为了拆装方便）还有按钮还是稍微难按的状况则是依然存在。不过小编也有注意到，其实 Tech21 在镜头与屏幕周围的隆起部分，算是比较平缓的，虽然可能在摔落时如果遇到较有凹凸的平面会容易撞伤，但在美观与屏幕使用的手感上都算是不错的。



至于还未在官网上架价位与 Pure Clear，个人觉得反而会是这次最能呈现 iPhone X 机身特色的版本。它基本上就是先前 Impact Clear 的姐妹款（价位也维持在 NT$1,280，约人民币 280 元），但在背壳改为透明亮面的设计，加上中框四周都是半透明的，所以从侧面与背面都是可以看出 iPhone X 的亮面中框与玻璃背盖的特色的（虽然不见得每个人都喜欢啦 XD）。


Pure Clear 也是 Tech21 保护壳系列中框厚度相对较薄的，不过也因为这样，防摔的规格略为降低到了 2 公尺，加上是采用较硬的塑料材质的关系，所以拿起来手感也会稍微比较滑手一些啰。

来源: PCHOME
标签: apple, bulletshield, case, evocheck, evowallet, flexshock, iphone, iphonex, pureclear, rugged, tech21, wallet, x
By Ross Wang
从 Nikon D50 开始摸索摄影，一个不小心考上了国内少数的摄影学系后，便时常摸到很多摄影器材，喜欢摸索使用不同器材感受其特性。赞叹科技进步对于摄影产业造成的改变与帮助，也深刻体会影像与科技的不可分割。对于科技产品与好玩小物也极具兴趣。喜好拍摄的题材是街拍摄影，喜欢在喧闹的街道中探索鲜为人所注意的美丽景致。每天带着相机不放弃任何影像片段，如同每天将科技资讯挖掘介绍给大家一样，希望能透过自己不同的观察视野，让更多人了解与爱上科技。
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