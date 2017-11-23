英特尔最近几代的 Core 处理器有严重的安全性问题

英特尔稍早确认了全系列第六代、第七代、和第八代 Core 处理器，再加上 Xeon E3-1200 v5、V6 家族、Xeon W、Atom C300、Atom E3900、Apollo Lake Pentium、Celeron N、Celeron J 等系列处理器的管理引擎（Managment Engine, ME）、服务器平台服务（Server Platform Services, SPS）、和受信任的执行引擎（Trusted Execution Engine, TXE）存在重大漏洞，并且建议立即更新软件。
ME 是一个藏在芯片里的独立子系统，让 IT 人员可以从远端对系统进行故障排除、软件更新等作业。因为它对处理器的控制权限相当广泛，所以这个缺陷小则可以造成当机或系统不稳定，大则可以在使用者和操作系统的认知之外，独立执行程序。为了协助使用者确认自己是否有风险，Intel 为 Linux 和 Windows 系统推出了侦测程序，但考虑到 Dell、Lenovo 和 Intel 自己（Intel 也是有出 NUC 和电脑棒的啊）几乎把所有的机型都列出来了，应该躲掉的人不多才是。
目前还不清楚这个漏洞的影响性有多大 -- 企业用户可以用 IT 统一进行软件更新，但如果有不肖份子发现途径进入一般人的电脑的话，那要在大规模感染之前让所有人都更新软件，这难度还真不是普通的高。就当下来说，尽快找到原厂更新应该是最稳妥的方法，不然除非完全不联网，不然应该没有别的方法可以避免漏洞被利用啰。