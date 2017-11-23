Firefox 将会标记曾被骇进的网站

Have I Been Pwned 本身是个让大家检查自己的电邮地址有没有被骇客盗用的网站，其安全专家 Troy Hunt 在 Twitter 发文确认与 Mozilla 的合作。他们将会推出插件，当使用者在浏览曾被骇客入侵的网站时，就会弹出一个告示，通知你正在浏览的网站有资安风险。虽然这插件并不会阻碍使用者继续浏览网页，但也会给浏览者以及网站主一个提醒。目前插件仍在开发阶段，但他们也已经放到 GitHub 上给大家试用。



我们向 Hunt 查询有关合作的详情，他表示正为 Mozilla 处理编程的部分，但却没有透露最终成果会是如何，Firefox 目前也只会侦测网站有否被入侵过，也有讨论过未来会有什么其他方式应用资料。Hunt 认为 Firefox 被广泛应用，其使用者能通过这产品更容易地获悉有关网站和资安问题的信息。



虽然曾被入侵的网站主会因为被标签而不太高兴，但对于其读者来说，就是个很好的提醒来更换密码以及采取其他措施保护个人资料。