竞速版 DJI Goggles RE 头戴装置登场，可搭配三方飞控与遥控器使用

竞速版与一般版的 Goggles 基本规格相同（6 小时续航甚至是重量也一样），但新增了 5GHz 的通讯频率，除了外观上的「黑化」之外，还改良了面罩的结构与头带材质让配戴更舒适。新功能方面则是增加了能在头戴设备读取最大 6,000 x 3,000 全景 360 度照片的能力，还有对三方飞控（如：KISS，F3，F4，Naze）与遥控器（如：X9D、DEVO 10、T8FG 等...）的支持，并可用 SMA 口来提供传统模拟图传支持。





Goggles RE 能够显示图传格式、电池电量、无线讯号品质等飞行参数，还能提供上行控制、云台控制、可切换模拟图传等竞速用功能。相机模块的部分则是支持全域快门，将可有效减少高速移动带来的果冻效应问题，并在 1/3 吋感光元件上提供了 148 度 FOV 的超广角视野。天线模块则是包含了宝塔天线、圆筒天线与偶极子天线三种类型的全向天线。



对 DJI 自家产品产品支持的部分，自然已经支持到了 OcuSync 的 Mavic Pro 系列产品是比较吃香，可以直接无线连接使用（但就不支持观赏模式啰）。至于其他产品如 DJI Spark 或 Phantom 4 系列，则是就需要通过 USB 连接来搭配使用。DJI Goggles RE 竞速版预计将会在 11 月底开卖，建议售价为人民币 3,999；再加上 DJI OcuSync 天空端系统与双肩包的套装则要价 5,599。