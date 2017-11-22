三星 Galaxy S9 或许会提早在一月 CES 展上现身

再进一步的，就是明年的 S9 / S9 Plus 设计似乎不会像今天的 S8 / S8+ 般有著明显改变。因为消息人士表示 S9 系列只会在现有外观上略加修饰。而且 5.8 寸和 6.2 寸双尺寸版本的做法会延续，3.5mm 耳机孔也得以保留。比较会有机会加入的改进就是双喇叭设计、换上 10nm 制程处理器，以及把机背的指纹辨识器改放在更易于使用的地方。至于 6GB RAM 和双相机设计，这些跟进 Note 8 或其他对手的规格，也是有着一定的可能性。



最后就是把 Galaxy 手机化作电脑使用的 DeX 底座，它被指会有着比较明显的变化，就是加入平放的设计，让使用者可以把手机当作触控面板或虚拟键盘来用，让整个使用体验变得更方便简洁。