微软被告 HoloLens 专利侵权

作为微软这几年关注度最高产品之一的 HoloLens，现在似乎也惹上了专利方面的麻烦。日前一家名为 HoloTouch 的美国公司起诉微软侵犯了其两项已持有超过十年的全息影像技术专利。他们现在希望由陪审团来参与审理此案，并且提出了三倍赔偿（具体的数字没有公布）。而且按照 HoloTouch 的说法，微软早就知道了专利的存在，但这么多年来还是一直在「存心」侵权。
在递交给法庭的资料中，HoloTouch 声称自己最初在 2006 年时便尝试与微软接触，但却没有得到任何的回应。到了 2013 年的时候，据说微软申请了自己的专利，而他们将 HoloTouch 专利写作「既有技术」的做法，在后者看来正是明知故犯的表现。之后到了 2015 年，HoloTouch 又再联系了微软试图促成授权协议，但一直到 2016 年事情仍然没有下文。
是说，规模相对小的专利持有者在向大公司索要授权费时，往往很容易陷入尴尬的境地。毕竟对方在打官司这件事上的财力、人力、精力多半都会占优，很多时候就算小公司最终能打赢，可能也已经耗费了数年时间、数百万美元的诉讼代价。但不管怎么说，HoloTouch 现在已经决定要站出来为自己讨一下公道。而且他们的专利不仅限于美国，在澳大利亚、加拿大、日本和英国同样有效。微软如果想要轻松地全身而退，可能未必会是一件容易的事了。