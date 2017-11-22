火星山坡上的神祕季节性黑色线条其实不是水？

科学家在火星上找出不少过去有水存在的证据，但大部份科学家都同意火星上现有的水份几乎都被锁在了两极的冰帽之中，中低纬度是很少有水存在的。即使如此，依然有科学家推测在山坡背阳处可能还有一定量的水份残存，这是为什么当卫星拍到了季节性出现的黑色线条时，科学家特别兴奋的原因 -- 或许，这是藏在山坡里的水份流了出来造成的呢！但由火星奥德赛号（Mars Odyssey）在 2016 年用仪器所做的测量显示，科学家们或许乐观过头了。
这些黑色线条只含有大约 3% 的水份，与地球上最干的阿他加马沙漠相当。而现在科学家更是利用了火星勘测轨道飞行器（Mars Reconnaissance Orbiter）的高画质相机直接测绘了当地的地形，发现出现黑色线条只出现在陡坡上 -- 这意味着黑色线条是由高摩擦力的物质所组成，而且坡度与沙子等固体物的滑动下限差不多。如果是液态水含量高的话，应该在更低的坡度就会出现这些黑色线条才是。
不过虽然说不是独立存在的液态水，或许水还是在它们的成因中扮演着一定的角色。本身这些沙子的深色外观可能京来自某些矿物的水合盐，因此会随着季节发生颜色变化，只是相对于真正的液态水，它们的量可以说是几近于零了。
搞清楚这些黑色线条形成的机制，不仅可以加深我们对火星地质的了解，而且有朝一日人类前往火星建立基地时，哪些地方合适或不合适，也有可能要靠这个信息，因此显得格外重要呢。