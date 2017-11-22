火星山坡上的神祕季节性黑色线条其实不是水？

这些黑色线条只含有大约 3% 的水份，与地球上最干的阿他加马沙漠相当。而现在科学家更是利用了火星勘测轨道飞行器（Mars Reconnaissance Orbiter）的高画质相机直接测绘了当地的地形，发现出现黑色线条只出现在陡坡上 -- 这意味着黑色线条是由高摩擦力的物质所组成，而且坡度与沙子等固体物的滑动下限差不多。如果是液态水含量高的话，应该在更低的坡度就会出现这些黑色线条才是。



不过虽然说不是独立存在的液态水，或许水还是在它们的成因中扮演着一定的角色。本身这些沙子的深色外观可能京来自某些矿物的水合盐，因此会随着季节发生颜色变化，只是相对于真正的液态水，它们的量可以说是几近于零了。



搞清楚这些黑色线条形成的机制，不仅可以加深我们对火星地质的了解，而且有朝一日人类前往火星建立基地时，哪些地方合适或不合适，也有可能要靠这个信息，因此显得格外重要呢。