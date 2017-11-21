Surface Book 2 原来在游戏时充不了电！

设计上，Surface Book 2 有着两块独立的电池，分别位于屏幕部分和键盘底座里，后者也是用于给另选的独显芯片供电；在系统里，Surface Book 2 有着不同的性能偏好设定予使用者选择，像是需要运行高需求的图像处理工作时，就可以选以「最佳性能」来启用独显。所以对平常使用的情况，这问题似乎不会对使用者带来影响。而且再进一步的，使用者需要在「最佳性能」里的子菜单，选择在进行游戏时也通过独显处理才可以。不过以 Destiny 2 为例，The Verge 计算到 Surface Book 2 需要 70W 的电力给 GPU，另外也多需要 35W 来给 CPU 运作，这耗电量显然已经超过原厂变压器的 102W 输出，更遑论实际供电量其实只有 95W。



微软解释电力管理系统将会防止电池完全耗尽，即使使用者在 Surface Book 2 上运行高需求游戏也是，接着再补充指 Surface Book 2 是针对设计师、开发者和工程师而来，其潜台词就是别拿来玩游戏了...



可是愿意花钱来入手定价不菲的 Surface Book 2 的使用者可不会像微软般想吧，他们想要的不过就是微软声称的新一代终极笔记本，哪会想到使用时还会有制肘的呢？而且就算做为一台平常的笔记本，也不会想到它的供电系统不足以应付游戏大作的需要吧。