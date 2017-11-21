第一位来自太阳系外的访客，比想像中更古怪

在上个月底引起话题的「第一颗来自太阳系外的彗星」在后续的观测中因为无法找到彗尾的存在，已经被正式重新定性为陨石，并由 IAU 为系外物体特别开了一个新的命名方式 -- 1I/2017 U1 因此将成为来自太阳系外的物体中的第一个代表。除了代号外，发现它的科学家还给了一个源自于夏威夷语的名字「'Oumuamua」，意思是「第一位来自过去的信使」。
果然不愧是第一位域外来客，在短暂的观察中，科学家就已经发现了不少诡异之处。最主要的，它有着长约 400m，宽、高皆为 40m 左右的超长雪茄状外观，长宽比达到 10 倍之多，远超过太阳系内发现的极限（约三倍多）。这表示它在形成或是生命周期之中，势必发生了与太阳系内的陨石不同的经历，但科学家还无从得知它是怎么变成这种形状的。其次，它的色彩偏暗红色，表示受到过相当量的宇宙射线照射，这点似乎与太阳系的凯伯带（Kuiper Belt）物体比较类似，而不像陨石带物体。
往回推算它的轨道虽然非常接近当前天琴座的织女星方向，但因为星球自己也会移动，所以基本上已经可以确定它不是来自织女星，只是那个大致的方向而已。更有可能的是自从数亿，甚至数十亿年前被自已的星系「踢出家门」后，它就一直在银河系中流浪，直到现在才首次接近我们的太阳系。
由于 'Oumuamua 的相对速度非常快，而且体型小而暗淡，从发现那天起全球的主要望远镜都协助投入观测，希望在看不到它之前，尽量多收集资料。目前它大约在火星和木星轨道之间，稍早于 11 月 1 日通过火星轨道，并将在明年五月左右通过木星轨道，但估计地面观测大约 12 月就到头了。之后哈勃和 Spitzer 两架太空望远镜会继续接手观测到最终看不见为止。
科学家推估类似的物体，大约每年都会有一颗通过内太阳系，但大部份太快也太暗，一直到离开前都不曾被发现。这次 PAN-STARRS 能在寻找近地陨石之余顺便发现 'Oumuamua 完全是个意外，但科学家相信随着寻找近地陨石设备的升级，在未来还能发现更多 'Oumuamua 的同伴呢。