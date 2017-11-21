徕卡 CL 经典再现，复古设计搭配现代无反规格（实拍体验）

规格方面，Leica CL 与 TL2 算是兄弟机，搭载的是 APS-C 尺寸的感光元件，感度最高可达 ISO 50,000，像素也为 24.2MP 并能拍摄 4K 视频，且能提供快速的 49 点对比自动对焦的能力，连拍则为最高 10fps 且最多能拍摄 33 张 RAW 档照片。快门速度则是在实体快门时可达 1/8,000s；电子快门时为 1/25,000s。





Leica CL 也有搭载类似 TL 系列的触控屏幕界面，但略小于 TL2 一些，仅有 3.0 吋而已，不过你会喜欢上的应该是新的 236 万点 EVF 电子观景器，将可让拍摄更不怕强光干扰，当然看起来也更帅（画重点）。有意思的是，Leica CL 可能比我们想像中的还要更硬派一些，基本上在其机身与镜头上都没有防震的设计 -- 唯一想到能提供的方式，就是通过转接环装上 SL 的镜头来获得。



Leica CL 仅可通过 Wi-Fi 来与智能手机相连 -- 嗯... 超有勇气地不再提供 USB 口，所以要取得照片除了通过支持 UHS-II 规格的 SD 记忆卡外，就是通过无线了。在我们短暂的实拍体验之中，主站编辑印象最深的是其电池续航表现似乎比起 TL 系列还要更差一些，大约仅拍摄了 220 张照片就需要充电。所以显然备用电池也是出游使用必须的采购选项。







搭配新款饼干镜 18mm f/2.8 拍摄的几天中，主站同事相当满意 Leica CL 在街拍的拍摄感受。上下盖采铝镁合金的 CL，其 403g 的机身 + 电池重量已经算是非常轻巧，比起最近越来越重量级的 APS-C 无反相机如 Sony A6500（453g）与 Fujifilm X-T2（503g），都取得了相当的优势。轻巧的饼干镜更是让整台相机可以刚好塞进外套的口袋中，而其经典的徕卡设计更是让人爱不释手。



Leica CL 相当好上手，搭配可有效消除声响与快门震动的静音快门与全黑的机身外观也让街拍更为低调（但实体快门也很悦耳... 真是两难）。它的 EVF 相当明亮、反应快速并能呈现精准的色彩，实际拿到阳光下拍照，其实就连机背的屏幕也都还算明亮可见，唯一比较可惜的是，即便在这种小型化的机身上，我们还是没有看到翻转屏幕出现在其上。







实拍照片在 Natural 风格之下，主站编辑认为得到的照片算是偏讨喜色调的暖色系一些，除此之外还有 Vivid、Standard 与黑白模式可选择 -- 当然，你也可以拍摄支持 14 bits 的 DNG 档来事后好好调整一番。由于缺乏防震机制的关系，我们拍摄的照片大多被设定在静音快门与以及 ISO 1600 与 ISO 6400，得到的照片成果说真的噪讯比表现仍可接受；一旦将感度放到了 ISO 12800 以上后，则是不意外地就开始出现明显噪点。