科学家找出利用甲烷来制备氢气的高效方法





然而，无法改变的是这依然是个利用非再生能源，而且会排放二氧化碳的程序，虽然说和火力发电的电动车比较来，相对排放是比较少，但依然无法与绿能供电的电动车相比，或许很难改变氢气中当前不上不下的窘境。当然，车辆只是与一般人比较相关的应用，在工业上还有很多需要大量氢气的生产流程，也可以得利于这种高效率的转换方式，所以也不是完全没有用啦。