科学家找出利用甲烷来制备氢气的高效方法

虽然说目前看起来油电混合车，甚至纯电动车已经夺得了新世代绿能车的主流，但在电网不发达的地区，氢气车还是有机会的。过去氢气车面临的一个问题，是虽然在使用者端（车辆端）的效率高，而且排放只有水蒸汽，但在氢气的生产端却没有什么好方法 -- 要不然就是要用相对较低的效率，电解水来产生氢气；要不然就是要用较高碳排量的程序，由甲烷与高温（摄氏 700~1,000 度）水蒸汽在铂、镍等金属触媒的协助下，转换成氢气与二氧化碳。但说是效率较高，也只有 65% 而已，有不少的能量都被浪费在转换的过程当中了。
这次由西班牙与挪威科学家找出来的方法，就是改善了用甲烷制造氢气的制程，将金属触媒换成了一种由钡、钇、二氧化锆等稀有金属组成的陶瓷透膜，并在通电后，直接在膜的另一端形成氢离子。除了步骤简化之外，转换效率更是被提升到了 88%，搭配上氢燃料电池的话，由原料（甲烷）到推动汽车的总效率可以高过电动车或是混合动力车，而且这种生产程序不需要大型机具，一般人家里都能安装设备，从天然瓦斯直接生产氢气来，减少加氢站的需求。
然而，无法改变的是这依然是个利用非再生能源，而且会排放二氧化碳的程序，虽然说和火力发电的电动车比较来，相对排放是比较少，但依然无法与绿能供电的电动车相比，或许很难改变氢气中当前不上不下的窘境。当然，车辆只是与一般人比较相关的应用，在工业上还有很多需要大量氢气的生产流程，也可以得利于这种高效率的转换方式，所以也不是完全没有用啦。