研究指《Dota 2》和《英雄联盟》的玩家比较聪明

研究员也发现射击游戏玩家的技术会随着年纪增长而失准，换句话说，较年轻的玩家会有着更好的表现。但 MOBA 游戏不光是考验反应，而有涉及策略和计划，所以表现没有因为年纪增长而有减退。他日在《Destiny 2》里输了后，认老可能要比迁怒于网速更有说服力（嗯？）。



可是研究人员也有重申这报告的内容不是绝对的，他们虽然有找到玩家智力和游戏种类的相对关系，但并不是因果关系。其中一个原因是学习游玩游戏跟智力测试一样，是在同样的认知资源下进行，而非因为游戏改变认知。最后研究人员表示他们需要进行更多、更深入、更长久的研究，才能为关于不同类型游戏对认知能力的影响作出一个最终结论。而且这次的研究的其中一个抽样组别的样本人数非常少，而另一个组别的研究对象更有提供错误信息的疑虑。



但这份研究的早期结果也已经足以叫人期待，因为当我们能对于 MOBA，甚至所有游戏类型能对玩家的认知能力的影响有更多的认识，其结果就能应用于大规模的认知流行病学的研究上。依靠线上游戏数量庞大的玩家基础，或许就能消除目前研究对象人数稀少的问题，也能给研究人员采集到以「全人类人口」为母体的样本，去计算的认知能力改变的数据。这可不是像国际象棋之类的小众（？）游戏所能办到的啊。