原来苹果 HomePod 开发数年来一直载浮载沉差点无法推出呢

根据 Bloomberg 的来源，苹果当初对于智能喇叭这项计划其实只被定位成了次级的项目，所以据报 HomePod 在 2012 年正式开始研发以来，历经过了数次的取消与重启，原因是苹果不断地在尝试如何让这个智能喇叭与自己产品能有更好的连接以及更能融入居家环境。所以自始至终 HomePod 在苹果产品系列的定位还是配件而已，而非像 Echo 那样着重于自己的 AI 平台发展。



苹果对于智能喇叭产品的摸索也有许多小故事，报道甚至还透露了有个超过 1.2 公尺高的版本... 而在 2014 年 Amazon Echo 推出时，他们自然也没有错过好好地研究一下对手的产品，不过苹果则是转身希望能寻求音质更加优异的产品。最终，苹果则是找到了 Beamforming 这样懂得根据环境调整声音表现的解答。至于 AI 的部分，感觉上 Siri on HomePod 比较像是一个次要的卖点 -- 尽管苹果有将 Amazon 视为竞争对手，但在 AI 功能的竞争上，前者貌似并不太着急。



以一个「配件」来讲，这款喇叭其 US$349（约人民币 2,300）的身价，据称即便是在必须延迟到 2018 年才能上市的状态下，还有 400 万台的预估销售量。真讲起来，比起想要通过 AI 喇叭来改善生活，小编自己会觉得想入手这台苹果喇叭的原因之一，应该是弥补当年买不到 iPod Hi-Fi 喇叭的遗憾了吧... 不知道各位读者又是怎么想的呢？