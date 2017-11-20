Nokia 3310（2017）开箱动手玩

外观、盒装

功能、操作

买来...有什么用？

结语

虽然号称是新一代的 3310，其实除了稍微纺锤的外型和屏幕之外的一圈银框外，它和旧的 3310（以下称 3310 OG）并不是真的那么相像。毕竟 3310 OG 只有上、下、确认、和取消键，不像后来的机种是方型的四方向键和中间的确认。机顶的开关被移到了后期机种的四方向键右方，而原本在底下的充电孔则是和耳机一起被移到了顶部。与其说它是单独向 3310 OG 致敬，不如说它融合了许多世代的 Nokia 爱用者，对 Nokia 功能手机的期望与想像吧。3310 的 13.4mm 厚度如果拿来和现代智慧型手机相比，根本是肥厚，但和 3310 OG 的 22mm 相比，完全是瘦身有成了。但相对的，它的长度和宽度都要比 3310 OG 略增一点点，只是在手机愈来愈大只的今天，3310 绝对算得上是小巧玲珑。虽然机身不大，但 3310 的塑胶外壳完全有老机器的那种牢靠感与「质量」，虽然是功能手机，但却不给人廉价的感觉。做为测试机我们当然不可能从三楼窗户丢出去试试，但相对于现代智慧型手机从桌上掉地上心都要揪个半天，3310 至少感觉日常随意掉在地上应该都是小事才是。唯一可能比较可惜的，是它没有顺便做一下防水，所以要小心这个罩门喔。以这么一台超低价手机来说，3310 的配件出乎意料的完整，不仅充电器、充电线都有附送（而且是分离式的），甚至还送了一组耳麦。当然，耳麦的音质是不用期待的，但至少有附嘛。3310 配备了一片 2.4 寸、240 x 320 解析度的面板。以现代标准来说，它无论解析度还是可视角都不怎样，而且更是完全没有触控的能力（虽然不意外，但还是会下意识去点啊...），但反正有搭配的作业系统，所以倒也不至于构成操作上的困难，只是可以清楚看到一颗颗的画素，实在很不习惯就是了。3310 OG 当然是没有相机的，但到了这个年代，不能拍照怎么行呢？因此 3310 很贴心地内建了一个 2MP 的小相机，只是拍出来的照片画质基本上和网路摄影机拍出来的没两样。以这么阳春的相机来说，它能做的设定着实还不少：除了 LED 补光灯的开关和计时器之外，还可以设定连拍、曝光、对比、白平衡等。但感光器不行，再多的软件设定也没用啊...自然，所有的操作都是透过四方向键、确认、和返回来进行，在四方向键左方的按键则是会随着 App 和画面需求改变功能。虽然一开始预期用惯了触控之后，要回头来用这种选单式的操作势必会很不适应，但事实上玩了几分钟之后很快就找回「手感」了。和触控屏不同，实体按键的装置不用看画面就能操作，当变成反射作用之后，还是可以很快前往想去的地方的。更何况，3310 也没有真的那么多功能啦...3310 一个重要的「主打」功能是贪食蛇，甚至到了写在盒子上的地步，但... 这并不是我记忆中的那个贪食蛇啊（抱头）。老实说，除了情怀外，小编也是思考了很久 3310 能有什么样的用途。最基本的当然就是做为儿童机来使用 -- 要能通讯、耐操，又要能避免小孩沉迷网路或乱玩手游，3310 还真是个不错的选择。唯一比较可惜的，是它没有 GPS 功能吧，不然如果有定位并回报的功能的话，想必会更实用。做为老人机的话，虽然说操作确实是简单，但 3310 的字实在是小了一点，恐怕长辈们的视力不见得能应付。自用的话，应该有不少人考虑当手机没电时的备用机使用，在这方面的话要注意的是它只有 3G 的速度，而且内建的通讯软体并不丰富、浏览器也操作困难，再加上只能使用 micro-SIM 卡，所以想用 nano-SIM 的话，要记得带转接卡。但除此之外，临时要打个电话，回个简讯还是可以胜任愉快的。除此之外，其他颇有潜力的独立功能包括做为闹钟、MP3 播放器（可以把音乐用 microSD 卡装进去），或是丢进逃生包里做兼具紧急通讯功能的 FM 收音机使用。但不能当 Wi-Fi 热点真的是非常、非常可惜，不然「紧急」功能就又多一个了。正常来说，像 3310 这样一只功能手机根本没有什么特别的 -- 类似的机种就算在微软时代也没有停止推出，并且在印度、非洲、南美等市场活跃着。但靠著名声和一点外型上相似的元素，3310 成功地在世界各地引起来语题性，并获得了不少抱持着「反正这么便宜，当玩具买也无妨」想法的客户。但撇开 3310 这名称所带来的光环，在硬件上它是相当不足的，特别是缺少 4G 支援和 Wi-Fi 这两点，让它并不太适合在现代做为主力通讯设备。当我们听到「现代版的 3310」的时候，出现在想像中的是一只做成 3310 造型，并有 3310 耐用度的现代智慧型手机，而不是一只功能手机。虽然说靠着便宜的价位，3310 最终势必还是会卖的极为火热，但在名气与造型的外壳之下，难免还是觉得 HMD 其实是错过了一个很好的机会啊。