Nokia 3310（2017）开箱动手玩

Nokia 在功能手机时代出过不少只手机都称得上「经典」，但经过了这么多年的时间，却是 3310 留在了我们的记忆之中，成为「简单、电力耐久、摔不烂」的代表。几乎每个人都能说出一两个 3310 的故事来 -- 小编当年就看着室友在和女友吵完架之后，一怒之下把 3310 从三楼的寝室丢了出去，结果除了背壳裂开之外，手机其他一切正常。这在现代玻璃正面面板，甚至正反两面都是玻璃的现代，根本是难以想像的，更何况，3310 前后壳都能自行更换，除了可以为 3310 带来更多客制化的变化外，真的刮伤/摔伤了，就再换一个就是啰。
接手 Nokia 的 HMD 非常清楚 3310 这些年来累积的人气，因此在今年的 MWC 上发表了「新款」的 3310，想利用大家对 3310 的怀旧情怀赚一笔，但很快大家就发现了 3310 只支援 2G，在 2G 频带逐渐被淘汰的现在，实在不知道买了有什么用，于是 Nokia 又在九月底发表了 3G 版的 3310。
到底新的 3310 本尊是什么模样？让我们一起来玩玩看吧！
外观、盒装
虽然号称是新一代的 3310，其实除了稍微纺锤的外型和屏幕之外的一圈银框外，它和旧的 3310（以下称 3310 OG）并不是真的那么相像。毕竟 3310 OG 只有上、下、确认、和取消键，不像后来的机种是方型的四方向键和中间的确认。机顶的开关被移到了后期机种的四方向键右方，而原本在底下的充电孔则是和耳机一起被移到了顶部。与其说它是单独向 3310 OG 致敬，不如说它融合了许多世代的 Nokia 爱用者，对 Nokia 功能手机的期望与想像吧。
3310 的 13.4mm 厚度如果拿来和现代智慧型手机相比，根本是肥厚，但和 3310 OG 的 22mm 相比，完全是瘦身有成了。但相对的，它的长度和宽度都要比 3310 OG 略增一点点，只是在手机愈来愈大只的今天，3310 绝对算得上是小巧玲珑。
虽然机身不大，但 3310 的塑胶外壳完全有老机器的那种牢靠感与「质量」，虽然是功能手机，但却不给人廉价的感觉。做为测试机我们当然不可能从三楼窗户丢出去试试，但相对于现代智慧型手机从桌上掉地上心都要揪个半天，3310 至少感觉日常随意掉在地上应该都是小事才是。唯一可能比较可惜的，是它没有顺便做一下防水，所以要小心这个罩门喔。
以这么一台超低价手机来说，3310 的配件出乎意料的完整，不仅充电器、充电线都有附送（而且是分离式的），甚至还送了一组耳麦。当然，耳麦的音质是不用期待的，但至少有附嘛。
功能、操作
3310 配备了一片 2.4 寸、240 x 320 解析度的面板。以现代标准来说，它无论解析度还是可视角都不怎样，而且更是完全没有触控的能力（虽然不意外，但还是会下意识去点啊...），但反正有搭配的作业系统，所以倒也不至于构成操作上的困难，只是可以清楚看到一颗颗的画素，实在很不习惯就是了。
3310 OG 当然是没有相机的，但到了这个年代，不能拍照怎么行呢？因此 3310 很贴心地内建了一个 2MP 的小相机，只是拍出来的照片画质基本上和网路摄影机拍出来的没两样。以这么阳春的相机来说，它能做的设定着实还不少：除了 LED 补光灯的开关和计时器之外，还可以设定连拍、曝光、对比、白平衡等。但感光器不行，再多的软件设定也没用啊...
自然，所有的操作都是透过四方向键、确认、和返回来进行，在四方向键左方的按键则是会随着 App 和画面需求改变功能。虽然一开始预期用惯了触控之后，要回头来用这种选单式的操作势必会很不适应，但事实上玩了几分钟之后很快就找回「手感」了。和触控屏不同，实体按键的装置不用看画面就能操作，当变成反射作用之后，还是可以很快前往想去的地方的。更何况，3310 也没有真的那么多功能啦...
3310 一个重要的「主打」功能是贪食蛇，甚至到了写在盒子上的地步，但... 这并不是我记忆中的那个贪食蛇啊（抱头）。
买来...有什么用？
老实说，除了情怀外，小编也是思考了很久 3310 能有什么样的用途。
最基本的当然就是做为儿童机来使用 -- 要能通讯、耐操，又要能避免小孩沉迷网路或乱玩手游，3310 还真是个不错的选择。唯一比较可惜的，是它没有 GPS 功能吧，不然如果有定位并回报的功能的话，想必会更实用。做为老人机的话，虽然说操作确实是简单，但 3310 的字实在是小了一点，恐怕长辈们的视力不见得能应付。
自用的话，应该有不少人考虑当手机没电时的备用机使用，在这方面的话要注意的是它只有 3G 的速度，而且内建的通讯软体并不丰富、浏览器也操作困难，再加上只能使用 micro-SIM 卡，所以想用 nano-SIM 的话，要记得带转接卡。但除此之外，临时要打个电话，回个简讯还是可以胜任愉快的。
除此之外，其他颇有潜力的独立功能包括做为闹钟、MP3 播放器（可以把音乐用 microSD 卡装进去），或是丢进逃生包里做兼具紧急通讯功能的 FM 收音机使用。但不能当 Wi-Fi 热点真的是非常、非常可惜，不然「紧急」功能就又多一个了。
结语
正常来说，像 3310 这样一只功能手机根本没有什么特别的 -- 类似的机种就算在微软时代也没有停止推出，并且在印度、非洲、南美等市场活跃着。但靠著名声和一点外型上相似的元素，3310 成功地在世界各地引起来语题性，并获得了不少抱持着「反正这么便宜，当玩具买也无妨」想法的客户。
但撇开 3310 这名称所带来的光环，在硬件上它是相当不足的，特别是缺少 4G 支援和 Wi-Fi 这两点，让它并不太适合在现代做为主力通讯设备。当我们听到「现代版的 3310」的时候，出现在想像中的是一只做成 3310 造型，并有 3310 耐用度的现代智慧型手机，而不是一只功能手机。
虽然说靠着便宜的价位，3310 最终势必还是会卖的极为火热，但在名气与造型的外壳之下，难免还是觉得 HMD 其实是错过了一个很好的机会啊。