Facebook 之前已经为今季的 NBA 新秀,目前效力洛杉矶湖人队的 Lonzo Ball、其父亲 Laver 和两名弟弟,拍摄过一辑名为 Ball in the Family 的原创纪录片集,更已经有续季的决定了。在篮球明星之外,Facebook 也有以美式足球明星,效力 Oakland Raiders 队的 Marshawn Lynch,推出了 8 集的真人秀节目 No Script。配合 Facebook 为美国大学篮球联赛进行直播的做法,看来他们对于电视节目的制作的方向,都是以运动为主轴呢。