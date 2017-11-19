市售最速的特斯拉 Roadster 居然还有更高速的套件选项

虽说二代款的 Tesla Roadster 其 250MPH（约 402KPH）极速、0-60MPH 1.9s 与 1/4 英里加速仅需 8.9s 的表现已经堪称现阶段市售车款中的翘楚，不过看来 Elon Musk 想要将那群陆续追上先前 Tesla Model S 规格的超跑们给抛得更远，在推特上透露现阶段的 Tesla Roadster 2.0，其实还有速度表现可以「更上层楼」的空间，至于这个「特别升级套件」将会多快或者是会通过硬件还是软件来提升，这点目前为止就还没有太多信息。
是说，毕竟新款 Roadster 的 2020 年上市时间还早，一方面动力优化方面也许在这两倍于最高端款 Model S P100D 的 200kWh 电池上，应该还有空间榨出更多动力；另一方面似乎也是对后追的车厂宣示自己的最速地位 -- 先前，Tesla 在面对电动车方面的挑战者 Faraday Future，就有推出过些微调整动力输出的 Ludicrous Plus 加速模式，以些微差距刷过了目前始终都还没上市的 Faraday Future。
而在陆续在市场上也有了超越 Model S P100D 的汽油超跑车款之后，Tesla 则是选择直接一次将挑战的难度再度提升，甚至还不把话说死，这代表着即便众车厂在 2020 年以前追到了 Roadster 目前的数据，其实也不见得一定就是市售车最速 -- 由此可见市售车最速这块招牌特斯拉的确是真的异常在意，但他们也真的一再地让我们见识到了电动车的可怕潜能。