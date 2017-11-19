iMac Pro 或将拥有 Siri 语音控制的功能？

早先说苹果将在 Mac 内建客制化 ARM 晶片的传闻，似乎有了新的变化。之前是讲在 MacBook 笔电内担当睡眠模式下的低能耗晶片，让笔电可以继续与外接保持沟通，而这次主角则是换成了 iMac。一位 Jonathan Levin 在 iMac Pro 的 BridgeOS 程式码里发现了 A10 Fusion（与 iPhone 7 相同）将担当协同处理器的蛛丝马迹，但 iMac（相对）没有睡眠省电的问题，所以到底内建的 A10 Fusion 晶片到底要负责什么样的工作，令人好奇。
目前最热门的说法，是它将主要负责 Siri 的语音控制功能，毕竟 Siri 相对来说与系统功能比较分离，而且睡眠模式下也要随时待命。其他来自开发者的猜测，包括负责 macOS 的开机与安全性功能、韧体更新、媒体解码等，但究竟它能和 iMac Pro 的 Xeon 处理器协作到什么程度，可能要等到产品上市了才能知道。
整体来说，将运算需求低的工作丢给高效率的处理器是个好的方向，只是通常能耗是笔电会比较在意的事，桌机比较无所谓，更何况是 iMac Pro。或许苹果只是想要一个平台来测试用户的反应，再决定要整合到什么地步也说不定？