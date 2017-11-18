Google Assistant 现在可以协助排除 Pixel 2 的故障了

不少公司都有提供语音的故障排除服务， 但有时候明明只是小问题，需要这么劳师动众、大费周章吗？如果你有一台 Pixel 2 手机的话，现在可以先试试看问手机里的助理，看有没有解决办法喔！
Android Police 发现了你可以直接问 Google Assistant，取得手机电池方面的协助 -- 例如问它为什么电池电量不正常时，Google Assistant 不仅会对硬体做诊断，而且还会找出特别吃电力的 App 给你做参考。如果 Google Assistant 自己解决不了问题的话， 它还会再自动把你转接给 Google 的服务人员，不过 Android Police 在这方面的测试，似乎显示该功能尚未准备就绪。
Android Police 是在跑 Android 8.1 开发者版的 Pixel 2 XL 上进行测试，而我们在自己手上的 Android 8.0 手机上，却得到类似但并不完全一样的回覆。除了 Pixel 2 之外，其他 Android 手机似乎没有类似的功能，而且除了电池相关的问题，问它像是「为什么我的手机越用越慢？」之类的其他疑问的话，目前只能获得一个不是很有帮助的连结。
我们还在等待 Google 关于这功能的回覆，但Google会想要利用人工智慧来帮忙解决手机上面的疑难杂症，一点也不让人惊讶。除了手机自身就可以做不少的测试并改动设定之外，能够先过滤问题并搜集资讯，再将顾客转交给人类客服，也可以减轻客服人员不少的负担吧！