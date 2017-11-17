Virgin Orbit 为 LauncherOne 取得首单政府合约

商用火箭发射界新进的一员 Virgin Orbit，今天为其 LauncherOne 系统取得了重大的进展 -- 美国空军预计将在 2019 年一月，甚至提前到 2018 年底，用这套系统为其太空试验计划发射酬载。
LauncherOne 和 SpaceX、Blue Origin 等的火箭又不一样，采用的是用飞机将火箭载运到高空，再由高空发射的型式。虽然说这么做其实减少不了多少燃料需求，但优点是可以从世界任何有足够长的跑道的机场起飞，发射时也比较不受天气干扰，更可以较容易地直接发射到各种轨道，不受地面禁飞限制等法规影响。
当然，另一面就是 LauncherOne 利用的是波音 747 为载送飞机，因此火箭的部份无论体型还是重量都大受限制，最终仅有 300kg 到 500km 太阳同步轨道的运送能力。所以严格来说，它和 SpaceX 等不是竞争关系，反而和 Electron 之类的比较接近，当然同属空中发射的前辈 Orbital ATK Pegasus 也是竞争者啰。
Virgin Orbit 另外设立了一间名为 Vox 的子公司，专门以配合有额外安全性需求的政府发射合约。从美国政府的角度来说，分散合约在多间民间发射企业有促进整个产业发展的积极作用，多几间相互竞争也可以降低政府的发射成本；对 Virgin Orbit 来说，政府合约的取得表示了政府对该平台的信心，即使 LauncherOne 预计要到明年中才会首飞。