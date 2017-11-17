特斯拉 Semi 电动半挂卡车与搭配的 Megacharger 快充站同时发布

做为 Tesla Master Plan 的必要步骤之一，该公司在今天已经正式推出了上图这款，你完全无法在路上忽视的电动卡车 Tesla Semi。车体设计依然承袭特斯拉电动车极简外在的这部电动半挂卡车，四面看来都有着空力考量的保杆与侧挡线条，车身除了后照镜以外，就只有必要的感测器阵列有突出于车身之外，一整个看起来就像是个从未来冲到发布会舞台的车型（是说，这的确是未来的车没错啦）。Tesla CEO Elon Musk 将此称为如同子弹般的设计。
这样的外在，自然也令人好奇 Tesla Semi 的内在动力到底有多强悍，才会需要这子弹列车一样的外在设计。是的，在这台理论上应该算是商用为主的车辆上，特斯拉依然为其搭载猛爆的动力规格。采用 4 颗 Model 3 马达规格的 Tesla Semi，据称能在空车时提供 0-60MPH（约 0-96.5KPH）5 秒钟的加速表现；装载 80,000 磅（约 36 公吨）货物的情况下，则是依然可以在 20 秒钟达到同样的速度，一整个展现了电动马达在扭力上的优势。再来，是电动车一定会被谈到的续航表现。
除了高达 500 英里（约 804 公里）的续航外，Tesla 还为这部重量级的车款，提供了新的 Megacharger（巨型？）快充站，号称能在 30 分钟内给予这部卡车 400 英里（约 643 公里）的电力，将由 Tesla 自行建造且像 Supercharger 超级充电站一样也将可通过太阳能提供能源补给。
自然，既然 Tesla Semi 也满载了超多感测器，什么加强版自动驾驶（紧急自动刹车、偏移警告等）、防车身折叠（折甘蔗）、盲点侦测与用于车队管理的行车数据记录器也都有提供。走进 Tesla Semi 之中 -- 是的，主站编辑 182cm 的身高可以站着走进去，且距离车顶还有一些空间 -- 可以看到中置设计的驾驶舱，其方向盘两旁有着两个 Model 3 上可以看到的平板屏幕，则是负责仪表显示与各种车辆控制功能。除了大片的玻璃所提供的良好视野外，低重心的设计也能有效防止遇到事故的车身翻滚状况。
Tesla Semi 的 4 马达规格除了能提供强悍的动力之外，亦能提供故障备援的使用方式。能在其他两个马达挂点的情况下依然提供车辆动力。此外，Tesla 还提供了一百万「英里」的保修，号称比起一般柴油卡车能够更省花费。
更重要的还是环保的部分，根据美国环保单位的统计资料，中型与重型卡车约占全美车辆排放约 23% 的占比，所以若是能说服业者采用电动卡车的话，理应能尽可能降低车辆排放的污染（当然，发电还是个争议点，不过 Tesla 都开始着手绿能啰）。
Tesla Semi 预计将会在 2019 年开始正式生产 -- 当然，这是预计。