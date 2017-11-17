特斯拉 Semi 电动半挂卡车与搭配的 Megacharger 快充站同时发布

除了高达 500 英里（约 804 公里）的续航外，Tesla 还为这部重量级的车款，提供了新的 Megacharger（巨型？）快充站，号称能在 30 分钟内给予这部卡车 400 英里（约 643 公里）的电力，将由 Tesla 自行建造且像 Supercharger 超级充电站一样也将可通过太阳能提供能源补给。







自然，既然 Tesla Semi 也满载了超多感测器，什么加强版自动驾驶（紧急自动刹车、偏移警告等）、防车身折叠（折甘蔗）、盲点侦测与用于车队管理的行车数据记录器也都有提供。走进 Tesla Semi 之中 -- 是的，主站编辑 182cm 的身高可以站着走进去，且距离车顶还有一些空间 -- 可以看到中置设计的驾驶舱，其方向盘两旁有着两个 Model 3 上可以看到的平板屏幕，则是负责仪表显示与各种车辆控制功能。除了大片的玻璃所提供的良好视野外，低重心的设计也能有效防止遇到事故的车身翻滚状况。





Tesla Semi 的 4 马达规格除了能提供强悍的动力之外，亦能提供故障备援的使用方式。能在其他两个马达挂点的情况下依然提供车辆动力。此外，Tesla 还提供了一百万「英里」的保修，号称比起一般柴油卡车能够更省花费。



更重要的还是环保的部分，根据美国环保单位的统计资料，中型与重型卡车约占全美车辆排放约 23% 的占比，所以若是能说服业者采用电动卡车的话，理应能尽可能降低车辆排放的污染（当然，发电还是个争议点，不过 Tesla 都开始着手绿能啰）。



Tesla Semi 预计将会在 2019 年开始正式生产 -- 当然，这是预计。