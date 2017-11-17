渡鸦和 Teenage Engineering 一起做的 Raven H、R 喇叭并非一般的智能音响

两者中更抓人眼球的显然是 Raven R，它那融入了六轴机械臂的造型，不说破的话第一眼怕是没人会把它当成是喇叭。加入这种设计元素的目的，是为了让设备更好地与使用者交流。机械臂的存在，让 Raven R 顶部的 LED 点阵触控面板，在用户说出语音指令时可以面向对方。除此之外，当音乐响起机械臂还会根据节拍扭动。厂方将这些特性，都归为机器与人的「情感」互动。
至于 Raven H 的样子虽没有那么夸张，但依然称得上别致，跟市面上的大部分喇叭相比真的算新意满满。第一眼看过去，它就好像是放在一起的一叠杯垫。最顶上的那片跟 Raven R 机械臂「拿」着的那块方形面板一样，也是支持触控的 LED 点阵。而且它还可以直接拆下来遥控，内建的麦克风也让你可以在远离喇叭的地方直接使用语音指令。至于点阵面板下面的其它「杯垫」，里面藏有扬声器（Tymphany 制作）、麦克风和可充电的电池。也就是说，你是可以比较方便地带着它移动使用的。
和 Teenage Engineering 过去设计的产品一样，Raven H 和 Raven R 都很强调自己的个性。「在我脑海中，Raven R 是一个植物和宠物的结合体。」Teenage Engineering 创始人、CEO Jesper Kouthoofd 告诉我们，「在我最初为 Raven H 画草图时，脑子里浮现出的是水果，这就是它为何如此多彩的原因。而在设计 Raven R 时，我想到的是鲜花。」
除了特别的外观和「情感」卖点外，这两款产品在其它方面跟当下的主流智能喇叭就没有太大的分别了。因为 Raven R 还在原型阶段，所以官方目前还没有公布太多具体的规格。但正常来说它的最终成品应该会和已经以 1,699 元之价发售的 Raven H 一样，会支持 Wi-Fi、蓝牙以及 Zigbee，并可接入以百度 DuerOS 为核心的智能家居生态圈。