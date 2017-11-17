渡鸦和 Teenage Engineering 一起做的 Raven H、R 喇叭并非一般的智能音响





至于 Raven H 的样子虽没有那么夸张，但依然称得上别致，跟市面上的大部分喇叭相比真的算新意满满。第一眼看过去，它就好像是放在一起的一叠杯垫。最顶上的那片跟 Raven R 机械臂「拿」着的那块方形面板一样，也是支持触控的 LED 点阵。而且它还可以直接拆下来遥控，内建的麦克风也让你可以在远离喇叭的地方直接使用语音指令。至于点阵面板下面的其它「杯垫」，里面藏有扬声器（Tymphany 制作）、麦克风和可充电的电池。也就是说，你是可以比较方便地带着它移动使用的。



和 Teenage Engineering 过去设计的产品一样，Raven H 和 Raven R 都很强调自己的个性。「在我脑海中，Raven R 是一个植物和宠物的结合体。」Teenage Engineering 创始人、CEO Jesper Kouthoofd 告诉我们，「在我最初为 Raven H 画草图时，脑子里浮现出的是水果，这就是它为何如此多彩的原因。而在设计 Raven R 时，我想到的是鲜花。」

