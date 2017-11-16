一加 5T 是一款让人感到熟悉的新旗舰

和渊源颇深的 Oppo、Vivo 两家步步高系的公司一样，一加这次也为自己的新机选择了一块 6 吋 2,160 x 1,080 的 AMOLED 面板。手机的额头及下巴位置因此收得更窄，而屏幕左右两侧的边框则基本上维持了一加产品的惯有水准，所以握持起来手掌应该不会有太大的压力。



而在观感上，主站同事认为这块面板有着颇为不错的亮度，色彩鲜艳，而且很容易让人忘记它的分辨率其实只有 1080p 这样的级别「而已」。跟市面上一些大牌级别的 2K 面板相比，5T 的分辨率规格是有差距，但老实讲，很多人的眼睛可能未必察觉得到。按照官方的说法，之所以近几款手机都保持在 1080p 这样的级别，更多是出于功耗和整体性能上的考量。或许到了明年，他们会考虑做一些改变吧（频闪的情况如何就等我们自己拿到评测机再看了）。







长条屏幕是一加 5T 给人最直观的变化无疑，但厂方在一加 5 基础上的改动显然不止于此。因为下巴变细，指纹辨识模块很自然地后移。对某些使用者来说，操作起来可能会觉得有一点不便，但偏向这种方案的人也是有的，所以好还是不好就见仁见智了。不过可以确定的是，解锁的速度还是很快的，而且一加也像前面提到的两间厂商一样为设备加入了「Face Unlock」面部辨识功能作为补充。



当然，5T 的面部辨识并没有用到 iPhone X 上 Face ID 那般复杂的技术，所以从安全角度出发，其存在意义更多是指纹以外的辅助。在使用时，你必须盯着屏幕，然后前置相机会根据脸上「超过 100 个」探测点来进行识别、核对。主站同事有简单用一张照片测试，结果是并没有骗过手机。但根据我们之前看到的一些类似实验来推测，仔细挑选人脸与背景分明的照片的话，估计还是有可能攻破这套方案的。







另外，要是从便利性上来考量，面部解锁可以帮你省去手指伸到机背去摸那个圈圈的动作。而且在手机平放时，解锁起来也会更容易一些。至于速度，主站编辑觉得 5T 的面部辨识相当迅速，以致于他有时都会误觉得自己在解锁过程中没有经过任何的安全认证。值得一提的是，一加显然也很清楚这套面部方案远没有 Face ID 那样可靠。所以 5T 并不允许用户通过人脸辨识来进行诸如 Play 商店付款之类的操作，要完成还是得靠指纹识别才行。



跟去年的 3T 一样，今年的 5T 也在相机部分做了一些小小的提升。设备背后的主相机组虽然依旧配备了 16MP 和 20MP 的感光元件，但后者的镜头光圈由 f/2.0 增大到了跟前者相同的 f/1.7，而且也加入了在环境较暗时自动切换到 20MP CMOS 来合成像素的功能。这些改变跟 Oppo R11 升级到 R11s 的变化一样，目的都是为了改善手机在暗光下的拍摄表现。







至今为止，主站同事对用 5T 拍摄的照片都还比较满意。他认为 5T 虽然面对今年顶级的拍照旗舰仍落于下风，但仍有不低的机率能够拍出非常漂亮的照片，而且人像模式的虚化效果也值得表扬。针对夜拍的补强确实是很有必要的，但如果可能的话，我们还是很希望能看到光学防抖的加入啊。



除了上面提到的这些以外，5T 跟之前的一加 5 几乎可视作同一款产品（机身三围上会有一丝丝小差异）。此外，一些人称它是 Oppo R11s 加强版的玩笑，倒也不能说是在信口开河。一加的代表也坦言只要在对公司有益的情况下，他们愿意「利用」Oppo 的供应链来助力自家的产品。但同时其也指出两个品牌手机的相似之处完全是巧合，关于这个嘛，就留给各位读者自己去评断啦。







因为高通今年只出了 Snapdragon 835 这一款旗舰处理器，所以 5T 并没有像 3T 那样在这部分也迎来升级。加上一加 5 在 RAM 上也早就一口气攻顶升到了最高 8GB，所以这次的产品线更新在性能上体现得并不明显。在使用过几天之后，主站同事对 5T 的运行速度评价还是只有一个字「快」，这部分的体验照理说应该是最不用担心的了。5T 的电池也跟 5 一样都是 3,300mAh 电池，主站编辑用起来基本能撑够一天，续航力感觉跟 5 不相上下。Dash 闪充自然也是有的，充十分钟就能有接近 20% 的电量，完全灌饱大约要花一小时的时间。



总体而言，5T 在产品实现上可以看作是一加 5 理所当然的升级。虽然这两年一加手机在售价上的吸引力不同以往（5T 是 499 美元起），但同样规格的国际大牌，基本都要付出更多金钱才能买到。对在意硬件的人来说，一加仍然是购机对比时绕不开的一个牌子（抛开跑分、隐私、安全性上的一些非议不论的话...）。相信很快我们自己也会收到 5T 的评测机，更多的详细心得大家记得关注之后的报道吧。