售价 499 美元的一加 5T 换上了更长的屏幕和更好的相机

除了屏幕以外，5T 在拍照方面也做了一些加强。主相机组的两颗感光元件虽然还是 16MP + 20MP 的组合，但光圈由 f/1.7 配 f/2.0 变成了双 f/1.7，在夜拍时表现估计会有所提升（跟 Oppo R11s 对应 R11 的变化一模一样，而且也有暗光下自动切换到 20MP 合成像素的功能）。至于其它规格，跟一加 5 相比变化并不太大，5T 仍旧搭载了高通现时最强的 Snapdragon 835 芯片、6GB / 8GB RAM、64GB / 128GB 存储以及支持 Dash 快充的 3,300mAh 电池。而且不出意外地，系统中也多出了面部解锁的选项，但可靠程度肯定是没法跟苹果的 Face ID 相提并论啦。



发售信息方面，之前官方就宣布 5T 会于 11 月 21 日在欧美开卖。而价格是留到今天揭晓，它分为 6 + 64 和 8 + 128 两个型号，售价是 499 美元（约人民币 3,310 元）和 559 美元（约人民币 3,710 元）。国内的发布会定在 28 日，12 月 1 日正式开卖。稍后我们会奉上动手玩报道，各位记得保持关注。