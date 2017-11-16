KKBOX 与网易云音乐达成战略合作，激发更多华人音乐交流火花

需注意的是，毕竟两个平台的歌单资料库数量还是有所不同（现阶段 KKBOX 有四千万首歌曲，网易云音乐则是一千万首，也不太可能完全重复），所以这个推荐歌单其实主要会以两边都有的歌曲并针对各自的趋势分析来进行推荐。





根据官方资讯，这个刚上线的推广歌单其实超快就起到效果，让双平台上的歌曲能够互相交流与被发现。举例来说，台湾新人吴卓源 Julia 的最新单曲《别哭了》，在透过联合推广歌单的加持下，很快地便在网易云音乐达到数百万次的聆听与破千则的讨论，而这样的数字据称即使是在网易云音乐平台也是个相当不错成绩了。



双方未来也将在音乐巡演、短影片制作与原创音乐扶持等领域有更深入的合作，像是多点式巡演与自制影音内容的授权交流等（会经过艺人的同意与授权），都会是音乐人可以藉由这个新的合作向更多市场推广自己作品的好机会。



KKBOX 也在我们的简单访问中表示，除了这次的合作外，其实公司也有与台湾的 LINE TODAY 合作供应音乐资讯，在港星马也都有媒体合作夥伴，也很希望能够达到更深度的串连来壮大华人音乐市场。