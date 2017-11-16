瞄准 iPhone X 低温触控失灵问题而来的 iOS 更新现已降临

这个版号为 iOS 11.1.2 的更新现已可在「软件更新」中被找到，虽说列表上看来全都是为了 iPhone X 而来的修正项目，不过这项更新还是向所有支持 iOS 11 的设备包括 iPhone 与 iPad 都推送 -- 尽管非 iPhone X 的用户应该好像会觉得比较跟自己无关，不过反正只是个 33MB 的更新（PS：iPhone X 是 51MB），好像装一下也无伤大雅？
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十分应景的iOS 11.1.1 更新之后，苹果很快在一周内又释出修正，要解决 iPhone X 的几个小问题。其一，是前阵子传的沸沸扬扬，但官方也很快承诺了将会通过更新解决的屏幕在低温环境下失灵的问题，理论上应该会获得解决。另一项则是好像没有太多人有感的 iPhone X 拍摄视频与 Live Photos 动态照片时的变型失真问题。
这个版号为 iOS 11.1.2 的更新现已可在「软件更新」中被找到，虽说列表上看来全都是为了 iPhone X 而来的修正项目，不过这项更新还是向所有支持 iOS 11 的设备包括 iPhone 与 iPad 都推送 -- 尽管非 iPhone X 的用户应该好像会觉得比较跟自己无关，不过反正只是个 33MB 的更新（PS：iPhone X 是 51MB），好像装一下也无伤大雅？
这个版号为 iOS 11.1.2 的更新现已可在「软件更新」中被找到，虽说列表上看来全都是为了 iPhone X 而来的修正项目，不过这项更新还是向所有支持 iOS 11 的设备包括 iPhone 与 iPad 都推送 -- 尽管非 iPhone X 的用户应该好像会觉得比较跟自己无关，不过反正只是个 33MB 的更新（PS：iPhone X 是 51MB），好像装一下也无伤大雅？