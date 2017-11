看来 Amazon Go 全自动超市距离你我越来越近啰！

事实上,今年三月 Wall Street Journal 对 Amazon Go 进行测试报道时,便已发现如果在商店中同时购物的人数超过 20 名,就会有跟不上步调的问题,但若是人少且不要太高速移动的状况下就表现得还不错。因此官方也延后了原订 2017 年初的开幕计划,也没有公布进一步的时程。但就目前看来似乎「大部分」的问题都已经被解决,甚至也被发现该团队正在招募营建与营销人员,而且也在英国注册了商标,所以应该比起之前要乐观许多。



据报,亚马逊的员工有次还刻意穿成皮卡丘的样子购物,挑战 Amazon Go 是否依然能正常运作,也全都被正确扣款。由此可见,证明这项技术的可靠度的确已经相当不赖。只不过现阶段 Amazon Go 其实也还暂时不太能应付成群的顾客,像是带着小孩子的一家人就将令系统相当头大。而根据官方的讲法,他们近期也将再针对孩童(有没有正在吃东西)以及成对情侣一起购物的动态对感测方式进行调整。而在这些问题都能被顺利解决后,相信 Amazon Go 正式对外开放的日子也就不远啰。