看来 Amazon Go 全自动超市距离你我越来越近啰！

事实上，今年三月 Wall Street Journal 对 Amazon Go 进行测试报道时，便已发现如果在商店中同时购物的人数超过 20 名，就会有跟不上步调的问题，但若是人少且不要太高速移动的状况下就表现得还不错。因此官方也延后了原订 2017 年初的开幕计划，也没有公布进一步的时程。但就目前看来似乎「大部分」的问题都已经被解决，甚至也被发现该团队正在招募营建与营销人员，而且也在英国注册了商标，所以应该比起之前要乐观许多。



据报，亚马逊的员工有次还刻意穿成皮卡丘的样子购物，挑战 Amazon Go 是否依然能正常运作，也全都被正确扣款。由此可见，证明这项技术的可靠度的确已经相当不赖。只不过现阶段 Amazon Go 其实也还暂时不太能应付成群的顾客，像是带着小孩子的一家人就将令系统相当头大。而根据官方的讲法，他们近期也将再针对孩童（有没有正在吃东西）以及成对情侣一起购物的动态对感测方式进行调整。而在这些问题都能被顺利解决后，相信 Amazon Go 正式对外开放的日子也就不远啰。