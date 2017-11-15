为了更专注于中国市场，HTC Vive 选择先将 Google Daydream 放下

昨天的 Vive Focus 发布会从头到尾，HTC 一句都没有提跟 Google Daydream VR 有关的内容。考虑到在 I/O 大会上他们还是 Google 拿出来做未来 Daydream 一体机范例的两款产品之一，这么避而不提还真是让人觉得有些奇怪。紧接着在活动结束以后，我们就从官方那里听到了「我们跟 Google 仍保持良好的合作，但不会向欧美市场推出 Daydream 一体机」这样的声明。换句话说，哪怕 Vive Focus 是基于 Vive Wave VR 这样的开放平台来打造，至少在短时间内，我们也是不会再见到 HTC 和 Google 联手开发的 Daydream 一体机了。在 HTC 将消息公之于众后，Google 那边的 VR / AR 副总裁 Clay Bavor 也对计划取消一事予以证实。不过他在 Twitter 上也不忘迅速提醒大家，另一款与联想合作的一体机不会让人失望。
Lots of @GoogleVR experiences available on @HTCVive: Blocks, @Tiltbrush, Google Earth VR, and Job Simulator, with more to come.— Clay Bavor (@claybavor) November 14, 2017
从这样一次意义不小的合作中抽身而出，将几乎是独占的机会拱手相让给竞争者... 对 HTC Vive 这样一个还算年轻的品牌来说，为何做出这样的决定是在让人好奇。于是我们找到公司副总裁鲍永哲，想搞清楚他们究竟在想些什么。结果他的回答，是此举完全是为了 Vive 面前的另一个机会，一个被埋藏在中国无数杂牌 VR 产品下面的巨大商机。
在之前与 HTC Vive 中国总裁汪丛青的谈话中，他提到在快速增长的中国市场中，有超过 400 家不同的 VR 头戴设备厂商。面对不同的应用商店、不同的 API 已经不同的配件，开发者们往往不愿意为了一点点回报去适配所有的产品。那内容品质无法保证，加上各类产品体验不一，便使得大部分设备（从便宜的手机插入式产品到很多售价更高的一体机）都无法进入主流消费者的视野，更不用提开展零售了。而这在鲍永哲看来，就是 HTC Vive 的机会，他们认为 Vive Wave 可以将一切都串连起来。
「中国是全球发展速度最快的 VR 市场，而且在这里移动 VR 最有可能率先获得大众市场的认同。」鲍永哲告诉我们，「因为缺乏起到引领作用的开发平台，目前的市场中已经出现了碎片化。Vive Wave 的出现可以很好地解决问题，现如今各领域的跨行业支持，也正说明了整个市场对此的认可。」
Vive Wave 希望同时标准化硬件和软件，它会为不同设备提供大量效果最优的 VR 内容。硬件的部分，目前已经有 12 家制造商加入了这个阵营，而且即便厂商越多 Vive Focus 就越可能面临更大的挑战，HTC Vive 还是希望有更多品牌能选择他们的平台。至于软件，他们要做的不光是类似确保为中端产品优化以保证低于 20ms 延迟这样的事情，更重要的是要让开发者能够更容易地将内容从 Vive、Daydream、Samsung Gear VR 那边引导过来。
如果 Vive Wave 真有官方宣传的那么好，而且硬件制造商也能做出好产品的话，那想要吸引全球的开发者通过这个平台来投身巨大的中国市场，感觉上似乎也并非一件难事。实际上，按照汪丛青的说法，现在已经有大约 1,200 至 1,300 名开发者向他们表达了愿意为 Vive Wave 开发的意向。
当然啰，现阶段我们还无法断言 HTC Vive 的赌注有没有下对，但从商业角度出发，他们这么选择也实属合情合理。不过，押宝中国就意味着 HTC Vive 必须自己挑大梁单独将 Vive Wave 扛起，毕竟 Google 和 Daydream 在这个地区无法正常使用。过去的 Steam 也是同样的情况，某种程度上说，Viveport 便是为了解决这方面的问题而生。
诚然，肯定也有人会说 HTC Vive 完全可以两边兼顾，Daydream 版的 Vive Focus 正常来说跟中国版不会有太大的分别，并不会耗费太多的人力、物力。但问题是，建立一个生态系统并非像打造一款硬件那般简单，所以 HTV Vive 才会选择更稳妥的方案，先把精力完全放在中国。「中国是一个极具潜力的巨大市场，目前我们无意将 Vive Wave 带去中国以外。」鲍永哲这么说道。