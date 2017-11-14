柯达再次陷入赔钱的境地，将裁员 425 人

在数码化时代转型不利，于 2012 年申请破产的柯达，虽然经过重整后，已于 2013 年脱离破产保护，但重新专注于电影用胶卷市场的柯达并未能从此一帆风顺。虽然去年同期小赚了 1,200 万美元，但今年第三季又落回了 4,600 万美元的亏损，因此柯达不得不做出裁员 425 人的决定。柯达将损失归咎于印刷市场的减缓与铝金属成本的提高。
裁员的 425 人中，约 100 个职位位于柯达在美国纽约州的 Rochester 市总部，另 325 人分散各地。柯达同时将寻求在他处缩减成本与投资，以在明年重回利润。以本业来说，柯达依靠的是在数码时代仍依然偏好用传统胶卷拍摄，寻求胶卷特殊气氛的电影导演。不过，虽然 2016 年有 29 部电影使用柯达的 35mm 胶卷拍摄，但却是比起 2015 年的 64 部减少超过一半，显见太依靠这个市场也不是个稳妥的办法。
另一边，柯达在 2016 年 CES 上发布的 Super 8 摄影机依然不见踪影 -- 它的设计结合了数码与胶卷的特性，让你可以用翻转屏幕观看拍摄内容，并提供了许多数码时代的方便性；但主要是会纪录影像到胶卷卡匣上。拍摄完毕后，只要将胶卷卡匣寄回给柯达，他们就会帮你洗出来，并且寄送成品的胶卷与扫描后的数码档各一份给你。这消除了许多人对于视频胶卷拍完后不知道怎么办的疑虑，也可望为柯达建立一个可靠的收入来源（毕竟胶卷是消耗品）。只是不知道为什么到现在都还没有消息，或许即将到来的 CES 2018 上可以听到最新的进展吧？