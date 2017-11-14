控制中心的 Wi-Fi 与蓝牙不能真正关闭？新的 iOS beta 立即给你解释解释

显然，即便我们已经有用报道温馨提醒了，不过不能真正地在控制中心里关闭 Wi-Fi 与蓝牙，应该还是造成了很多使用者的混淆。也难怪苹果会在最新的 iOS beta 及支持页面上，更进一步解释了到底按下控制中心的按钮会得到什么结果。
在最新的 iOS 11.2 beta 3 上，一旦用户通过控制中心关闭 Wi-Fi 或是蓝牙时，系统将会跳出通知主动告知这样的行为，将只会将附近的 Wi-Fi 或是除了 Apple Pencil、Apple Watch 以外的蓝牙配件「断线到明天」（正确的说应该是到凌晨 5 点后），并提示这样的做法是为了确保 AirDrop、个人热点、定位精准度、Instant Hotspot 与 Handoff 等服务的正常运作。也在说明页面上提到了如果要完全关闭两者的话，将需要前往系统设定中关闭。
是说，除了凌晨 5 点这样的重启时间点外，苹果还在支持页面上解释 Wi-Fi 与蓝牙的其他重启条件。包括重启设备或在系统设定与控制中心的选项中启动（废话 XD），还有当你移动到了另一个新的地点后（像是从学校移动到居家），Wi-Fi 则将会再度主动连接曾经连上的无线网络。
不知道在苹果这一番解释与提示之后，大家是否会更清楚这样新的使用方式呢？说穿了其实就是个「断线」的概念啦，理论上除了可以保持一些系统功能运作外，应该也可以避免使用者因为忘记重开 Wi-Fi 而造成不小心大量使用移动流量的问题。实际上小编近期用起来也不觉得有什么太不方便之处，只是如果你一直以来都是希望想通过关了这些东西省电的话，那应该就会觉得有点麻烦了 -- 不过其实也是可以直接打开一旁的飞行模式啦。