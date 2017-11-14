HTC Vive Focus 动手玩：新世代移动 VR 一个好的开始

HTC Vive Focus 的外观和质感和我们预期的非常相像。和原版的 Vive 相比，Focus 要来得更轻，再加上它旋转式的头带（似乎是人造皮革，但无法从 HTC 处获得确认），提供相当良好的穿戴舒适度。 整台机器唯一的追踪设备，就是前方的两个小镜头，此外正面就只有上方应该是散热口的栅格而已。和高端的 Vive 相比，Vive Focus 在设计上要来得干净许多呢。不过如果哪天想要戴着出门的话，可能不会挑一个这么醒目的「Vive 蓝」色吧。



在机身下方可以找到调整眼距的旋钮、耳机插孔、按音量键；上方则是有一个充电用的 microUSB 插孔。我们到后来才发现，头戴设备其实是有内建立体声喇叭的，就会再戴上时耳朵的正上方。以喇叭来说他们的音质不算顶尖，但至少堪用而且够大声。



最后，是拥有三个自由度的蓝牙控制器。从远远的看，它长得像是三星 Gear VR 的控制器，但按键配置略有不同。在上侧有一个拇指触控板、选择键、以及一个重新置中用的按键（连续按下三秒来置中）。右侧是音量控制键，而扳机键则是在老位置下方的前端。





整体来说，在动作不算激烈的时候，Focus 的「大空间」追踪效果还算不错，特别是在一个让我练习足球头槌的小游戏中。虽然这游戏简单，但出乎意料之外的好玩，中间有不少次会情不自禁的想用力把球顶出去，若不是定力足够的话，差点就要在真实世界当齐达内第二了 。



另一个追踪效果良好的游戏，是个卡通化的卡丁车， 但这里却显现出了操作器体积小所带来的限制 -- 在按下扳机来加速的同时，很难再用拇指操作触控板启用氮气加速。另外，也希望在最终的版本中，控制器的扳机件可以有硬一点的弹簧啊。



在几个（相对）大作当中，由 Vive 转移过来的《Spark of Light》精确的追踪，让我感到特别讶异。我玩的入门介绍关卡，主要是用控制器来解谜，并与一个发光的仙子互动，来指引一名小男孩穿过树林。我不仅可以在世界当中任意走动，还可以弯下身来近距离看物体 -- 这些都是过去的独立式 VR 设备很难做到的事情。



虽然说控制器只有三个自由度，不像头戴设备有六个，但追迹的稳定性比想像中要好。只是后来才发现，头戴设备与控制器内藏的追踪器之间，似乎必须要留有一定的最小距离，否则控制器无法在虚拟世界中准确定位。可惜的是，就在享受头戴设备顺畅的追迹，并想要继续沉浸在 Focus 的世界之中时，系统却跳出了一个警示，说 Focus 已经接近过热，该到了休息的时候了... 希望在正式版的产品中，不会也碰到这样的问题啊。





《Hidden Fortune》是另一个我很喜欢的游戏，你要从一个充满随机杂物的房间中，挑出指定的物体来。虽然游戏内容简单，但还蛮有训练脑力的效果。虽然这个游戏通关的人是少数，但我发现游戏中有时会有卡顿的问题。另一个名为《Bowshot》的游戏也是一样，这里你的目标是要闪躲并射下实体化的电脑病毒。



然而所有的示范当中，最令人失望的却是路虎的虚拟展间 -- 虽然说车辆会随着四周的环境而改变反光相当的厉害，但就算站着不动的时候，也会看到车子轻微地飘来飘去。旁边的解说人员也是这或许与四周走动的人有关，但这种说法没有什么说服力，毕竟稍早在玩其他演示应用的时候，并没有发生类似的问题。



像这样全新的技术刚推出时，想必是很难将一切都做到尽善尽美的。开发者们只有最多两个礼拜的时间，可以将手上的 VR app 转移给 Vive Focus 使用。所以希望如果未来开发时间再更长一点的话，能解决游戏中不时遇到的小问题。在见过《Spark of Light》的表现后，我觉得可以很放心的说，次世代的移动 VR 已终于到来。Oculus，你的 Project Santa Cruz 准备好了迎战了吗？