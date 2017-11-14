海信用 129 亿日元买下了东芝的电视业务

报道称 Yahoo 即将被 Verizon 以 50 亿美元买下

最近似乎是购物的好日子，在上周 SoftBank 买下 ARM 之后，这次轮到了 AOL 的母公司（也就是 Engadget 的母公司的母公司）Verizon 对 Yahoo 似乎有着浓厚的兴趣。...