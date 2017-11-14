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Image credit: Yoshikazu Tsuno — AFP/Getty Images
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海信用 129 亿日元买下了东芝的电视业务

预计明年完成交易，海信未来将拥有东芝电视全球 40 年品牌授权。

Sanji Feng
2 小时前
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Yoshikazu Tsuno — AFP/Getty Images
继前年斥资接手了夏普在美洲的电视业务以后，海信今天再度出手，将另一家日企东芝的电视业务也收入了麾下。就在刚才，官方正式宣布以 129 亿日元的价格买下 东芝映像解决方案公司（TVS）95% 的股份。如果一切顺利，这笔收购将在明年 2 月末完成交割。之后东芝电视的产品、品牌、运营服务等业务都将归于海信，后者还会拥有东芝电视在全球范围内 40 年的品牌授权。

因为受核电业务的拖累，东芝近年不得不将自己的其它业务先后售出以弥补漏洞。昔日的日本电子巨头，目前还很难说要花多久才会重回正轨呢...