苹果重新夺回穿戴装置出货量冠军

看来小米还没有把穿戴装置出货量王者的宝座坐热，就要准备换人了。Canalys 最新的出货量预测指出，苹果在今年第三季以 390 万只智慧型手表，重新夺回了穿戴装置出货量的领先地位。在数据上，这只比小米的 360 万或 Fitbit 的 350 万多一点点，但考虑到 Apple Watch 通常要贵上非常多，而且只能跟苹果自己家的手机配对，其实还是一个非常了不起的成就。
Canalys 将苹果排位向上抬升的主因，归功于 Apple Watch Series 3 的发售，它甚至在包括中国在内的许多市场都卖到缺货。 另外，Series 3 的行动数据支援是个很大的购买诱因，分析师推测苹果 390 万只当中有 80 万是支援 LTE 的版本。做为比较，Samsung 估计在同一期间内大约售出了 50 万只的 Gear S3。
但这并不表示穿戴装置市场火热 -- 虽然前三名的苹果、小米和 Fitbit 表现还可以，但三间加起来就占了整体市场的 64% 之多，由此可见竞争并不是特别激烈。同时，Canalys 估计整体穿戴装置市场还缩水了 2%，来到 1,730 万只。 这背后的原因主要是对「基本款」智慧手表的需求下降 -- 人们似乎已不再满足于基本的步数计算和心率计，而是期望买到一只能完整与智慧型手机搭配的手表。市场也需要随之调整吧。