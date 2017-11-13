逐梦者太空飞机终于首度成功试飞

当年拿到 2.7 亿美元 NASA 商用载人火箭合约的 SpaceX、波音、Blue Origin、和 Sierra Nevada Corporation（SNC）四间公司中，波音原本就是业界大手、SpaceX 靠着这笔资金一跃成为世界首屈一指的火箭发射服务供应商、Blue Origins 虽然还在追赶，但有 Jeff Bezos 的金援也没在怕。所以最后只剩下目标最为奇特，打算开发太空飞机的 SNC 依然状况不明了。
SNC 的火箭名为「Dream Chaser（逐梦者）」，设计上是从美国空军时代一直到 NASA 时代都不停地在研究，但从来没有成品上太空的「举升体」飞机外型。这不仅让它有较大的内部空间，而且还让它可以像太空梭一样，进入大气层后像普通飞机一样滑翔回机场跑道。不过也因为机翼面积小，所以在控制性和稳定性上有很大的挑战。逐梦者预计可以载 5,000 公斤的货物，或是七名太空人再加上一定量的补给到低地轨道，但整架飞机连着酬载可以重达 20 吨，让它发射成本相当高昂，目前仅有 ULA 的 Atlas 火箭的最高载重版本可以使用。未来 Falcon Heavy 或许也有足够的载重力，但空气力学等方面都要重新做计算。
逐梦者上一次试飞是在 2013 年，当时是由直升机载到 3,000 公尺高处释放，测试滑行降落的能力。然而在落地前的最后一刻，右主机轮没能顺利放下，导致测试机机腹着地在跑道上滑行。所幸机身结构没有受到太大的损坏，机电设备也大致完好，只是原订的测试时程却不得不因此延宕。
然而就在测试延期当中，逐梦者却迎来了恶耗 -- 原先的商用载人合约由来是因为美国在太空梭退役后，失去了自主载送太空人往返国际太空站的能力，因此不得不仰赖俄罗斯提供服务。为了重新拾回载人入太空的能力，NASA 拨款支持四间公司开发载人舱，但最终在 2014 年时只选择了 SpaceX 的 Dragon V2 和波音的 CST-100 做进一步发展，而将逐梦者排除在外。在没有资金的前提下，逐梦者只能停摆研发，直到 2016 年的第二轮载货任务合约（CRS2）得标后，才得以重启计划。
相对于已经有丰富「送货」经验的 SpaceX 与 Orbital ATK，SNC 并没有自己的火箭，而且逐梦者到现在为止真的就是个「梦」而已。虽然说理论上它的重覆利用性应该最高（三角锥式的太空舱一般无法精确控制降落，所以会选择落在海中回收，如此水损是难免的），但一直到今天才首度成功由高空释放并顺利降落，重新开始了试验程序，离上太空还有很长的路要赶。好在的是逐梦者原本设计就是以载人为前提，一旦开发成功了，或许就能取得 SpaceX 或波音无法达成的市场（直接把太空人送回机场）。
总之，欢迎 SNC 重新加入「太空竞赛」的行列，在这领域的参与者是绝对不嫌多的啦！
SNC is proud to announce the Dream Chaser® spacecraft had a successful free-flight test today @EdwardsAFB, with support of @NASAArmstrong. The Dream Chaser had a beautiful flight and landing! pic.twitter.com/lAn0n7FPsg— Sierra Nevada Corp (@SierraNevCorp) November 12, 2017