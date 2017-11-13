逐梦者太空飞机终于首度成功试飞

NASA 提供 2.7 亿美元资助民间厂商开发商用火箭

继续美国逐步将低地轨道的飞射任务外包给民间公司的政策，NASA 发表了将资助 2.7 亿美元供四间公司开发低地轨道相关的载具。有趣的是，四间公司提的方向的都不一样 -- Space X 拿到了 7...