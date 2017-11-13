据称部分 iPhone X 在高音量时喇叭会发出杂音

最近苹果和 Google 这两大巨头互相为对方手机旗舰问题「打掩护」的情况还真是有点多... 就在 Pixel 2 XL 被爆出屏幕边缘不灵敏之后没多久，iPhone X 这边现在又「成功」靠喇叭杂音为对方转移了注意力。早些时候有来自 Reddit、MacRumors、Twitter 上的用户反映，自己的 iPhone X 在音量调到较高时，上方的扬声器里会传出杂音。当然， 每台机器受影响的程度会有不同，但异响似乎跟播放的内容无关，而且有些人在换过机器后还是会出现一样的情况。
是说，遇到问题的使用者相对来说还是少数，苹果虽未对此事发布任何评论，但其售后人员已经开始搜集相关信息以进行进一步的调查。在结果出来前，我们无从得知导致杂音的真正原因。不过鉴于各台机器上的噪声情况不一，硬件上出毛病的可能性估计不小。当然，软件 bug 存在的情况也不能排除，之前苹果用系统更新解决过 iPhone 8 和 8 Plus 上的类似问题。如果 iPhone X 上的噪音也是一样根源的话，那推送新固件便能搞定，也省去了换机的麻烦。
但不管怎么说，抢鲜体验 iPhone X 的这批用户，今年还真的是不太省心呢。