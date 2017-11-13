HTC Vive Focus 独立款 VR 登场，支持「大空间」追踪

HTC Vive 推出两年以来，其实能让它更「独立」的配件已经有了不少，只是很显然仍无法完全脱离电脑与手机甚至是 VR 灯塔的束缚。在这次 VDC2017 大会上，HTC 正式端出了他们预告已久的一体式 VR 设备 Vive Focus。根据官方新闻稿的信息，这个首款采用 inside-out 追踪技术的 HTC 移动 VR 设备，将可提供 6 向自由度的大空间（world-scale）定位，能够在无需定位灯塔的帮忙下独立运作。而且除了更好穿戴的头带外，亦支持戴上设备即时启动的功能，并将附上 3 向自由度的控制器来让你探索 VR 的世界。
虽然官方尚未公布分辨率信息，不过 HTC Vive Focus 确认将搭载 AMOLED 的规格，宣称将可为用户带来低延迟与高清晰度的体验。既然是独立的移动 VR，其内在运算的规格自然也是重点之一，HTC 则是直接为其搭载了高通 Snapdragon 835，并将支持最新的 Vive Wave VR 开放平台（类似 Daydream），会与共 12 家包括：爱奇艺、努比亚、360手机与广达电脑在硬件方面合作开发配件，并将在未来的产品中整合这个开放平台并对应 Viveport 内容平台。
HTC 今天还同时发布了新的 Vive Wave VR SDK 开发套件，据称将可大幅度地降低开发者将 VR 内容转移至 Vive 产品的难度。根据 HTC VR 新技术部门副总经理鲍永哲在发布会上的说法，Vive 游戏则是可在 3 小时内移植到 Vive Wave 中；开发者不到一周即可通过此平台来移植 Daydream 或者是 Samsung Gear VR 的内容；采用 Unity 开发的内容则更可通过一键程序完成上传至 Viveport 平台。在通过 Wave VR 平台优化后，则是可进一步为中端 VR 硬件如 HTC Focus 甚至是 HTC Link 带来至少 20ms 的低延迟表现。
HTC 表示移动 VR 与独立式 VR 在中国市场的市占现已分别占据了 50% 与 24%，后者更是在 Q3 时从 5% 大幅成长到了现在的份额，而通过他们的开发套件则是将可同时掌握两个市场获得先机。目前 HTC 仅确认了今年还不会有支持 Daydream 版本，将暂时仅专注于中国市场，还未正式宣布 Focus VR 独立式头戴设备的上市售价乃至于详细规格信息，但很快地我们将会奉上动手玩的报道，敬请稍待片刻。