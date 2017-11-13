HTC Vive Focus 独立款 VR 登场，支持「大空间」追踪





HTC 今天还同时发布了新的 Vive Wave VR SDK 开发套件，据称将可大幅度地降低开发者将 VR 内容转移至 Vive 产品的难度。根据 HTC VR 新技术部门副总经理鲍永哲在发布会上的说法，Vive 游戏则是可在 3 小时内移植到 Vive Wave 中；开发者不到一周即可通过此平台来移植 Daydream 或者是 Samsung Gear VR 的内容；采用 Unity 开发的内容则更可通过一键程序完成上传至 Viveport 平台。在通过 Wave VR 平台优化后，则是可进一步为中端 VR 硬件如 HTC Focus 甚至是 HTC Link 带来至少 20ms 的低延迟表现。





HTC 表示移动 VR 与独立式 VR 在中国市场的市占现已分别占据了 50% 与 24%，后者更是在 Q3 时从 5% 大幅成长到了现在的份额，而通过他们的开发套件则是将可同时掌握两个市场获得先机。目前 HTC 仅确认了今年还不会有支持 Daydream 版本，将暂时仅专注于中国市场，还未正式宣布 Focus VR 独立式头戴设备的上市售价乃至于详细规格信息，但很快地我们将会奉上动手玩的报道，敬请稍待片刻。