Google 火力展示 Pixel 2 的视频稳定技术到底神在哪里

其实早在初代 Pixel 手机，我们便已经见识过 Google 电子防抖的强悍，所以这次结合了 OIS 规格的 Pixel 2 的表现将更好，原本也是预料之中的事情（预料之外的大概就是除了相机以外的各种问题了吧）。不过在 Google 的技术解释之下，我们才知道通过机器学习在算法上的帮助，到底手机摄影，不... 该说是整个相机产业也许都将会因此有所颠覆。





视频、Google Pixel 2 的影像稳定效果比较。