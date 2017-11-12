有安全公司声称自己用面具骗过了 iPhone X 的 Face ID

当苹果在 iPhone X 发布会上介绍 Face ID 的时候，他们曾宣称即使是好莱坞级别的面具也无法骗过其系统。不过根据安全公司 Bkav 最新的研究成果来看，电影行业的仿真技术似乎并非「攻破」Face ID 的关键。他们选择的方法，是用 3D 打印的面部框架模型和 2D 图片（眉眼的部分），然后再配上手工制作的「皮肤」。
具体的效果，从下面的短片中就可以看到，Face ID 确实很快对那张看起来一点都不真的脸做出了反应。当然，我们无法确定在此之前 Bkav 做了多少次尝试。不过按照他们的说法，自己根本不用「作弊」。不算 3D 打印机的话，这一整套骗过 Face ID 的东西其实只要 150 美元就能搞定。而且他们是从 11 月 5 日开始的这项计划，到最后成功只花了五天左右的时间。
在被问及此事时，苹果向我们重新提到了其安全白皮书中有关 Face ID 探测人脸、识别用户的内容。但相信很多人心中还是会抱有疑问：「如果这样就能破解，那我需不需要担心呢？」在 Bkav 看来，「普通使用者」应该是不用操心，因为这套方案的支出虽不高，但背后花下去的功夫用在一般人身上会显得有些没有必要。跟出现能攻破 Touch ID 的仿造手指时一样，更多要考虑相关安全性的还是政要、名人、执法机构等价值更高的对象吧。