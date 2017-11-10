UberEATS 新增餐厅评价显示与「我的最爱」

上线好一阵子的 UberEATS 送餐服务，看来在搜集了众多使用者的评价与偏好信息资后，现在也开始利用这些大数据来强化自己的使用体验。现在起，UberEATS app 中的餐厅页面，将会直接显示 90 天来的评价数与平均星等（最高分为五星），而且还将依据你的点餐喜好给你更多推荐。不过有别于 Uber 司机会有停权的罚则，在 UberEATS 上则是没有这样的机制（编按：主要会是差在推荐算法了吧...）。另外，餐厅卡片的右上角现在也可以直接提供加入最爱的爱心功能，之后也可以直接至「我的最爱」找到这些餐厅的列表 -- 也会显示目前是否有在营业状态。
除了将数据利用在现有的产品之上以外，Uber 还想到了可以主动满足消费者需求的「虚拟餐厅」。这个还处于非常早期的测试计划，将会主动分析特定区域的使用者需求，举例来说，某些区域的客人可能一直都有在搜索墨西哥菜，但这区本来并无提供这样的产品。在获得了这样的信息之后，Uber 将进而向周遭可能拥有相关食材或资源的餐厅，该餐厅也可以尝试在 UberEATS 上创造一个新的子品牌提供符合附近使用者需求的餐点，也等于创造了另一个收益机会。
这真的很聪明呢！感觉可以默默地满足消费者的需求（不过，会不会直接设一个许愿池比较实在？）。
图片来源：Uber