科学家发现亮度变化惊人的超新星爆炸

一般来说超新星爆炸被视为一颗大型星体在生命终章前最后一次的灿烂，在抛射出绝大部份的物质后，剩余的核心会视质量大小变为中子星或黑洞。然而天文学家用夏威夷 Keck 望远镜发现的 iPTF14hls 星体，却让天文学家们大跌眼镜。



从 2014 年被发现以来，它的亮度首先和一般超新星一样瞬间大增，再缓缓变暗。但和一般超新星约 100 天后就衰弱到几不可见完全不同的是，它到了差不多 80 天后又突然再度增亮，比原本第一次的亮度更高。这样的光亮变化一共出现了五次高峰，在 400 多天后还有不弱于于第一次高峰的亮度，呈现完全不同的光亮曲线变化。



更惊人的是，天文学家回逆过去拍摄的照片，发现在天空同一个位置曾在 1954 年发生过超新星爆炸，表示这可能不是它的第一次，再度颠覆我们对超新星原有的理解。据量测资料推估，iPTF14hls 至少有太阳 50 倍的质量，甚至可能再更大，这有可能是它表现非同寻常的原因。天文学家甚至怀疑他们发现了第一个在内部生成了反物质的星体的例子 -- 被引爆的反物质引发星体剧烈的震荡，造成 iPTF14hls 的亮度在短时间内明灭不定。



无论如何，这都将改写我们对于星体最终归宿的理解。如今 iPTF14hls 虽然没有再亮暗变化不定，而是稳步变暗当中，但下滑两年后的现在依然还是比 2014 年之前要亮。天文学家们在找出能解释的理论的同时，也将继续观测这颗「炸不死」的星体，说不定再过个几十年，它又会突然再来一次超新星大爆炸了呢。